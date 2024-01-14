В Британии бьют тревогу из-за возможного "апокалиптичного наступления" Путина
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Политика
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В Британии бьют тревогу из-за возможного "апокалиптичного наступления" Путина

Владимир Путин
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Источник:  The Telegraph

По мнению бывшего главы подразделения по химическому оружию армии Британии Гемиша де Бреттон-Гордона, через несколько лет может начаться полномасштабная война России с НАТО.

Путин по-прежнему верит в победу РФ в войне

Ни для кого не секрет, что армия РФ попытается снова начать масштабное наступление на украинские территории.

Это означает, что российский диктатор Владимир Путин до сих пор питает надежду на то, что сможет победить.

Как считает Хэмиш де Бреттон-Гордон, у Москвы есть не так много инструментов, которые могут изменить ход войны. Речь идет о тактическом ядерном оружии или же химической и биологической атаке.

Кроме того, РФ не прекращает активные поиски беспилотников и боеприпасов в разных уголках мира, пока Украина пытается выпросить у партнеров хоть немного оружия для защиты.

Многие западные лидеры только имитируют поддержку Украины

По словам эксперта, российско-украинская война действительно исчезает со страниц мировых СМИ, поскольку партнеры Украины сосредоточились на решенных собственных проблемах.

В то время как канцлер Германии Шольц призывает Европейский Союз сделать больше – хотя он, в частности, не в состоянии поставить Украине сотни танков Leopard 2, в которых она так отчаянно нуждается – Россия переходит к тотальной войне, а ее государственные расходы и экономика все больше диктуются потребностям военной машины.

Гемиш де Бреттон-Гордон обращает внимание на то, что мечты о свержении путинского режима до сих пор остаются только мечтами.

На самом деле, российская диктатура остается крепкой, а глава Кремля сконцентрировал все свои усилия на победе в войне с Украиной.

Память о попытке государственного переворота прошлым летом, несомненно, будет свежа в его мыслях, а гибель гражданского населения, вызванная украинскими атаками на границе, снова привлечет внимание к состоянию войны.

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