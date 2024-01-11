Приводил Путина к присяге. Умер экс-глава Конституционного суда РФ Баглай
Категория
Мир
Дата публикации

Приводил Путина к присяге. Умер экс-глава Конституционного суда РФ Баглай

Марат Баглай
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Источник:  online.ua

10 января в Москве скончался бывший глава Конституционного суда РФ Марат Баглай. На момент смерти ему было 92 года.

Что известно о смерти экс-главы Конституционного суда РФ Баглая

По словам российских пропагандистов, причиной смерти бывшего судьи была продолжительная болезнь.

Третий глава Конституционного суда (1997–2003) Марат Баглай скончался в возрасте 92 лет после продолжительной болезни. Он участвовал в обсуждении проекта российской Конституции в 1993 году, — сказано в сообщении.

Что важно понимать именно Марат Баглай в 2000 году приводил к присяге российского диктатора Владимира Путина.

Глава Кремля на смерть судьи пока никак не отреагировал.

Конфликт Путина и Баглая: что известно

В 1993 году, незадолго до увольнения с должности председателя Конституционного суда, Марат Баглай выступил за введение временной регистрации по месту жительства, подчеркнув, что она должна носить разрешительный, а не уведомительный характер.

Он напомнил об отмене требования о прописке по месту жительства как противоречащей Конституции.

Однако существует и жизненная проблема — неконтролируемая массовая миграция, захлестывающая крупные города России, в том числе Москву — жаловался тогда Марат Баглай.

Судья постоянно напоминал о том, что в Конституции кроме права гражданина на свободу выбора места жительства предусматривается и то, что свобода одного гражданина не должна ограничивать свободу другого.

Однако его предложения активно критиковал диктатор Путин.

В 2001 году он заявил, что "нельзя идти путем ограничения прав граждан России по выбору места жительства и передвижения".

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