Приводил Путина к присяге. Умер экс-глава Конституционного суда РФ Баглай

10 января в Москве скончался бывший глава Конституционного суда РФ Марат Баглай. На момент смерти ему было 92 года.
Что известно о смерти экс-главы Конституционного суда РФ Баглая
По словам российских пропагандистов, причиной смерти бывшего судьи была продолжительная болезнь.
Что важно понимать именно Марат Баглай в 2000 году приводил к присяге российского диктатора Владимира Путина.
Глава Кремля на смерть судьи пока никак не отреагировал.
Конфликт Путина и Баглая: что известно
В 1993 году, незадолго до увольнения с должности председателя Конституционного суда, Марат Баглай выступил за введение временной регистрации по месту жительства, подчеркнув, что она должна носить разрешительный, а не уведомительный характер.
Он напомнил об отмене требования о прописке по месту жительства как противоречащей Конституции.
Судья постоянно напоминал о том, что в Конституции кроме права гражданина на свободу выбора места жительства предусматривается и то, что свобода одного гражданина не должна ограничивать свободу другого.
Однако его предложения активно критиковал диктатор Путин.
В 2001 году он заявил, что "нельзя идти путем ограничения прав граждан России по выбору места жительства и передвижения".
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-