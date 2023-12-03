Умер один из авторов Акта провозглашения независимости Украины Леонтий Сандуляк

3 декабря в возрасте 86 лет скончался соавтор Акта провозглашения государственной независимости Украины Леонтий Сандуляк.
Что известно о смерти Леонтия Сандуляка
Что известно о выдающейся роли Сандуляка в борьбе за провозглашение независимости Украины
Леонтий Сандуляк был первым доктором медицинских наук, профессором из села Козыряны Кельменецкого района Черновицкой области, где он родился.
Первый демократически избранный народный депутат СССР последнего созыва от города Черновцы и Глубокского района (44-й избирательный округ, куда входил и нынешний Герцаевский район, восстановленный по его ходатайству в 1989 году).
Первый председатель Черновицкой краевой организации Народного Руха Украины. Также он один из основателей Народного Руха Украины.
Первый председатель Зеленого движения Буковины, а затем его почетный голова; один из основателей ассоциации "Зеленый мир" и, следовательно, его почетный председатель.
Первый Чрезвычайный Полномочный Посол Украины в Румынии.
Помимо прочего Сандуляк был соавтором Акта провозглашения государственной независимости Украины.
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