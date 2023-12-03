Умер один из авторов Акта провозглашения независимости Украины Леонтий Сандуляк
Категория
Украина
Дата публикации

Умер один из авторов Акта провозглашения независимости Украины Леонтий Сандуляк

Леонтий Сандуляк
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Источник:  online.ua

3 декабря в возрасте 86 лет скончался соавтор Акта провозглашения государственной независимости Украины Леонтий Сандуляк.

Что известно о смерти Леонтия Сандуляка

На 87 году жизни отошел в засветы Леонтий Иванович Сандуляк – первый чрезвычайный полномочный посол Украины в Румынии, соавтор Акта провозглашения государственной независимости Украины, Почетный гражданин города Черновцы, говорится в заявлении представителей Черновицкой ОВА.

Что известно о выдающейся роли Сандуляка в борьбе за провозглашение независимости Украины

Леонтий Сандуляк был первым доктором медицинских наук, профессором из села Козыряны Кельменецкого района Черновицкой области, где он родился.

  • Первый демократически избранный народный депутат СССР последнего созыва от города Черновцы и Глубокского района (44-й избирательный округ, куда входил и нынешний Герцаевский район, восстановленный по его ходатайству в 1989 году).

  • Первый председатель Черновицкой краевой организации Народного Руха Украины. Также он один из основателей Народного Руха Украины.

  • Первый председатель Зеленого движения Буковины, а затем его почетный голова; один из основателей ассоциации "Зеленый мир" и, следовательно, его почетный председатель.

  • Первый Чрезвычайный Полномочный Посол Украины в Румынии.

Помимо прочего Сандуляк был соавтором Акта провозглашения государственной независимости Украины.

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