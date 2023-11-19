В США умерла бывшая первая леди Розалинн Картер

После непродолжительного пребывания в хосписе, о котором было объявлено 17 ноября, Картер скончалась дома в окружении друзей, семьи и своего мужа, бывшего президента Джимми Картера.

Ранее в этом году Центр Картера объявил, что у Картера была диагностирована деменция.

Издание отмечает, что Картер прожила долгую и успешную жизнь вместе со своим мужем, которого она знала почти всю свою жизнь.

Что известно о Розалине Картере

Розалинн Картер сыграла немаловажную роль в успехе своего мужа как в бизнесе, так и в политике – он часто обращался к ней за советами.

Когда Джимми Картера впервые избрали губернатором Джорджии, Розалин Картер сосредоточилась на помощи жителям штата с проблемами психического здоровья в рамках губернаторской комиссии по улучшению услуг для людей с психическими и эмоциональными недостатками.

Позже, когда Джимми Картер объявил о своей кандидатуре на пост президента США, он сказал, что его жена была "намного более политической", чем он сам, а на сайте Белого Дома отмечено, что она помогала мужу благодаря своей твердой вере в его способности.

Как первая леди, она снова сосредоточилась на защите психического здоровья. Как почетный председатель Президентской комиссии по психическому здоровью, она руководила группой, которая занималась внедрением изменений в политике в отношении людей с психическими заболеваниями.

После того, как Джимми Картер проиграл свою кампанию по переизбранию, он и Розалин вернулись в Джорджию и основали Центр Картера в Атланте в 1982 году.

С этого времени Центр Картера осуществляет мониторинг выборов в пользу демократии по всему миру и почти полностью уничтожил болезнь гвинейских червей.

В середине 1980-х супруги начали сотрудничать с организацией Habitat for Humanity, где они вместе с группой построили и отремонтировали более 4300 домов.

Несмотря на свои политические обязанности, она оставалась сосредоточенной на своей семье. От Джимми Картера у нее четверо детей и 22 внука.

Джимми Картер, которому сейчас 99 лет и является самым долгоживущим президентом США, находится в хосписе с февраля. Он наслаждается мороженым с арахисовым маслом и говорит, что спокойно относится к смерти.

Внук пары, Джейсон Картер, сказал в недавнем интервью, что его бабушка и дедушка с удовольствием провели свою "последнюю главу" вместе дома, празднуя свое долголетие, свою семью и свою любовь в том же крошечном городке в Джорджии, где они оба родились.

"Именно слово "любовь" определяет не только их личные отношения, но и то, как они относятся к этому миру", - сказал Джейсон Картер, возглавляющий сейчас правление Центра Картера.