У США померла колишня перша леді Розалінн Картер

Після нетривалого перебування в хоспісі, про яке було оголошено 17 листопада, Картер померла вдома в оточенні друзів, сім'ї та свого чоловіка, колишнього президента Джиммі Картера.

Раніше цього року Центр Картера оголосив, що у Картер було діагностовано деменцію.

Видання зазначає, що Картер прожила довге і успішне життя разом зі своїм чоловіком, якого вона знала майже все своє життя.

Що відомо про Розалінн Картер

Розалінн Картер відіграла важливу роль в успіху свого чоловіка як у бізнесі, так і в політиці - він часто звертався до неї за порадами.

Коли Джиммі Картера вперше обрали губернатором Джорджії, Розалінн Картер зосередилася на допомозі жителям штату з проблемами психічного здоров'я в рамках губернаторської комісії з покращення послуг для людей з психічними та емоційними вадами.

Пізніше, коли Джиммі Картер оголосив про свою кандидатуру на пост президента США, він сказав, що його дружина була "набагато більш політичною", ніж він сам, а на сайті Білого Дому зазначено, що вона допомагала чоловікові завдяки своїй твердій вірі в його здібності.

Як перша леді, вона знову зосередилася на захисті психічного здоров'я. Як почесний голова Президентської комісії з питань психічного здоров'я, вона керувала групою, що займалася впровадженням змін у політиці щодо людей з психічними захворюваннями.

Після того, як Джиммі Картер програв свою кампанію з переобрання, він і Розалінн повернулися до Джорджії і заснували Центр Картера в Атланті в 1982 році.

З того часу Центр Картера здійснює моніторинг виборів на користь демократії по всьому світу і майже повністю знищив хворобу гвінейських черв'яків.

У середині 1980-х подружжя почало співпрацювати з організацією Habitat for Humanity, де вони разом з групою побудували та відремонтували понад 4300 будинків.

Попри свої політичні обов'язки, вона залишалася зосередженою на своїй родині. Від Джиммі Картера у неї четверо дітей і 22 онуки.

Джиммі Картер, якому зараз 99 років і який є найдовше живучим президентом США, перебуває в хоспісі з лютого. Він насолоджується морозивом з арахісовим маслом і каже, що "спокійно ставиться до смерті".

Онук пари, Джейсон Картер, сказав у нещодавньому інтерв'ю, що його бабуся і дідусь із задоволенням провели свою "останню главу" разом вдома, святкуючи своє довголіття, свою сім'ю і свою любов у тому ж крихітному містечку в Джорджії, де вони обидва народилися.

"Саме слово "любов" визначає не лише їхні особисті стосунки, але й те, як вони ставляться до цього світу", - сказав Джейсон Картер, який зараз очолює правління Центру Картера.