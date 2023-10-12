У лікарні померла одна з постраждалих через ракетний удар РФ по Грозі
Категорія
Україна
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У лікарні померла одна з постраждалих через ракетний удар РФ по Грозі

Олег Синєгубов / Харківська ОВА
Швидка допомога

Згідно з останніми даними, станом на ранок 12 жовтня уже 56 людей загинули в результаті ракетного удару РФ по селу Гроза Харківської області.

У селі Гроза зросла кількість загиблих внаслідок удару РФ

В лікарні померла одна з поранених через ракетний удар по селу Гроза Харківської області 5 жовтня. Наразі росіяни вбили вже 56 мешканців села.

Вчора ввечері в реанімації померла 53-річна жінка, - розповів голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За словами очільника ОВА, кількість загиблих внаслідок удару по с. Гроза збільшилась до 56 осіб.

РФ одним ударом вбила майже половину населення села Гроза

У кафе в селі Гроза на Харківщині, по якому 5 жовтня завдала ракетного удару армія РФ, відбувалися поминки військового односельця.

На них перебувала половина жителів села.

Внаслідок прямого влучання ракети в будівлю кафе-магазину загинули 55 мирних мешканців, які зібралися на поминальний обід. Також є поранені – люди, які були поблизу.

Що важливо розуміти, удар по Грозі став наймасовішим за кількістю загиблих на Харківщині з початку повномасштабного вторгнення Росії.

Згодом СБУ показала зрадників, які навели "Іскандер" на кафе в селі Гроза.

Згідно з даними української спецслужби, ними виявились двоє місцевих жителів – 30-річний Володимир Мамон та його молодший брат 23-річний Дмитро Мамон.

Що важливо розуміти, під час тимчасової окупації регіону чоловіки перейшли на бік ворога разом зі своїми родинами, а після звільнення Харківської області втекли на територію РФ.

Як повідомляє СБУ, станом на сьогодні обидва зрадники переховуються на території країни-агресорки, тривають комплексні заходи для встановлення їхнього місцезнаходження та покарання.

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Категорія
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У селі Гроза зросла кількість загиблих внаслідок удару РФ
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Удар РФ по селу Гроза

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