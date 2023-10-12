В больнице скончалась одна из пострадавших из-за ракетного удара РФ по Грозе

Согласно последним данным, по состоянию на утро 12 октября уже 56 человек погибли в результате ракетного удара РФ по селу Гроза Харьковской области.

В селе Гроза возросло число погибших в результате удара РФ

В больнице скончалась одна из раненых из-за ракетного удара по селу Гроза Харьковской области 5 октября. В настоящее время россияне убили уже 56 жителей села.

Вчера вечером в реанимации скончалась 53-летняя женщина, – рассказал председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов.

По словам главы ОВА, количество погибших в результате удара по с. Гроза увеличилась до 56 человек.

РФ одним ударом убила почти половину населения села Гроза

В кафе в селе Гроза на Харьковщине, по которому 5 октября нанесла ракетный удар армия РФ, происходили поминки военного односельчанина.

На них находились половина жителей села.

В результате прямого попадания ракеты в здание кафе-магазина погибли 55 мирных жителей, собравшихся на поминальный обед. Также ранены – люди, которые были поблизости.

Что важно понимать, удар по Грозе стал самым массовым по количеству погибших в Харьковской области с начала полномасштабного вторжения России.

Впоследствии СБУ показала предателей, приведших "Искандер" на кафе в селе Гроза.

Согласно данным украинской спецслужбы, ими оказались двое местных жителей – 30-летний Владимир Мамон и его младший брат 23-летний Дмитрий Мамон.

Что важно понимать, во время временной оккупации региона мужчины перешли на сторону врага вместе со своими семьями, а после освобождения Харьковской области скрылись на территории РФ.

Как сообщает СБУ, по состоянию на сегодняшний день оба изменника скрываются на территории страны-агрессорки, продолжаются комплексные меры по установлению их местонахождения и наказания.