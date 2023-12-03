Помер один з авторів Акта проголошення незалежності України Леонтій Сандуляк
Категорія
Україна
Дата публікації

Помер один з авторів Акта проголошення незалежності України Леонтій Сандуляк

Леонтій Сандуляк
Джерело:  online.ua

3 грудня у віці 86 років помер співавтор Акта проголошення державної незалежності України Леонтій Сандуляк. 

Що відомо про смерть Леонтія Сандуляка

На 87 році життя відійшов у засвіти Леонтій Іванович Сандуляк - перший надзвичайний повноважний посол України в Румунії, співавтор Акта проголошення державної незалежності України, Почесний громадянин міста Чернівці, - йдеться у заяві представників Чернівецької ОВА.

Що відомо про видатну роль Сандуляка у боротьбі за проголошення незалежності України

Леонтій Сандуляк був перший доктором медичних наук, професором із села Козиряни Кельменецького району Чернівецької області, де він народився.

  • Перший демократично обраний народний депутат СРСР останнього скликання від міста Чернівці та Глибоцького району (44-ий виборчий округ, куди входив і нинішній Герцаївський район, який відновлено за його клопотанням у 1989 році).

  • Перший голова Чернівецької краєвої організації Народного руху України. Також він однин із засновників Народного руху України.

  • Перший голова Зеленого руху Буковини, а відтак його почесний голова; один із засновників асоціації “Зелений світ” і, відтак, його почесний голова.

  • Перший надзвичайний повноважний посол України в Румунії.

Крім іншого, Сандуляк був співавтором Акта проголошення державної незалежності України.

Більше по темі

Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
У США померла колишня перша леді Розалінн Картер
Розалінн Картер
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
В Україні помер російський пропагандист Максудов — уже відома причина
Максудов
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Помер ексдержсекретар США Генрі Кіссінджер
Генрі Кіссінджер

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішм