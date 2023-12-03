Помер один з авторів Акта проголошення незалежності України Леонтій Сандуляк

3 грудня у віці 86 років помер співавтор Акта проголошення державної незалежності України Леонтій Сандуляк.
Що відомо про смерть Леонтія Сандуляка
Що відомо про видатну роль Сандуляка у боротьбі за проголошення незалежності України
Леонтій Сандуляк був перший доктором медичних наук, професором із села Козиряни Кельменецького району Чернівецької області, де він народився.
Перший демократично обраний народний депутат СРСР останнього скликання від міста Чернівці та Глибоцького району (44-ий виборчий округ, куди входив і нинішній Герцаївський район, який відновлено за його клопотанням у 1989 році).
Перший голова Чернівецької краєвої організації Народного руху України. Також він однин із засновників Народного руху України.
Перший голова Зеленого руху Буковини, а відтак його почесний голова; один із засновників асоціації “Зелений світ” і, відтак, його почесний голова.
Перший надзвичайний повноважний посол України в Румунії.
Крім іншого, Сандуляк був співавтором Акта проголошення державної незалежності України.
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