Помер екс-держсекретар США Генрі Кіссінджер

Що відомо про смерть Генрі Кіссінджера

За даними Kissinger Associates, Кіссінджер помер у своєму будинку в Коннектикуті.

Генрі Кіссінджер, суперечливий лауреат Нобелівської премії миру та дипломатичний авторитет, чия служба при двох президентах залишила слід у зовнішній політиці США, помер у середу у віці 100 років, повідомляє його геополітична консалтингова компанія Kissinger Associates Inc.

Після свого сторіччя Кіссінджер був активним, відвідував зустрічі в Білому домі, опублікував книгу про стилі лідерства та дав свідчення перед комітетом Сенату про ядерну загрозу з боку Північної Кореї.

У липні 2023 року він здійснив несподіваний візит до Пекіна, щоб зустрітися з президентом Китаю Сі Цзіньпіном.

Що відомо про Генрі Кіссінджера

У 2008 році Кіссінджер виступав проти прийняття України в НАТО та за те, щоб Україна залишалась в сфері, "яку росіяни вважають простором власної самосвідомості". У 2015 році критикував санкції щодо Росії, виправдовував окупацію Криму.

У травні 2022 року, виступаючи на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, Кіссінджер заявив, що Україна має віддати частину своєї території Росії, щоб покласти край війні. Тоді Зеленський відповів ексдержсекретарю Штатів: "Таке враження, що в пана Кіссінджера на календарі не 2022 рік, а 1938-й, і він думав, що говорить з аудиторією не в Давосі, а в тодішньому Мюнхені".

У липні 2022 року Кіссінджер уже закликав під час можливих майбутніх переговорів з Москвою не поступатися територіями України, захопленими під час російського вторгнення, а в січні 2023 підтримав вступ України до НАТО.

У вересні під час візиту до США президент Володимир Зеленський зустрівся з Кіссінджером, який раніше був проти членства України в НАТО, а тепер підтримує членство нашої держави в Альянсі.