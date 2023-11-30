Умер экс-госсекретарь США Генри Киссинджер

Что известно о смерти Генри Киссинджера

По данным Kissinger Associates, Киссинджер скончался в своем доме в Коннектикуте.

Генри Киссинджер, противоречивый лауреат Нобелевской премии мира и дипломатический авторитет, чья служба при двух президентах оставила след во внешней политике США, умер в среду в возрасте 100 лет, сообщает его геополитическая консалтинговая компания Kissinger Associates Inc.

После своего столетия Киссинджер был активным, посещал встречи в Белом доме, опубликовал книгу о стилях лидерства и дал показания перед комитетом Сената о ядерной угрозе Северной Корее.

В июле 2023 года он совершил неожиданный визит в Пекин, чтобы встретиться с президентом Китая Си Цзиньпином.

Что известно о Генри Киссинджере

В 2008 году Киссинджер выступал против принятия Украины в НАТО и за то, чтобы Украина оставалась в сфере, "которую россияне считают пространством собственного самосознания". В 2015 году критиковал санкции в отношении России, оправдывал оккупацию Крыма.

В мае 2022 года, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, Киссинджер заявил, что Украина должна отдать часть своей территории России, чтобы положить конец войне. Тогда Зеленский ответил эксгоссекретарю Штатов: "Такое впечатление, что у господина Киссинджера на календаре не 2022 год, а 1938 год, и он думал, что говорит с аудиторией не в Давосе, а в тогдашнем Мюнхене".

В июле 2022 года Киссинджер уже призвал во время возможных будущих переговоров с Москвой не уступать территории Украины, захваченные во время российского вторжения, а в январе 2023 поддержал вступление Украины в НАТО.

В сентябре во время визита в США президент Владимир Зеленский встретился с Киссинджером, ранее выступавшим против членства Украины в НАТО, а теперь поддерживающего членство нашего государства в Альянсе.