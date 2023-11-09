На 77 году жизни скончался выдающийся украинский журналист, основатель и первый главред издания "Зеркало недели" Владимир Мостовой.
Что известно о смерти выдающегося журналиста Владимира Мостового
Что известно о жизни и профессиональном пути Владимира Мостового
Владимир Мостовой родился 10 марта 1947 года в Перегоновке Кировоградской области. В 1972 году окончил факультет журналистики Киевского национального университета им. Шевченко.
А в 2002 году на Международном фестивале журналистики "Вера. Надежда. Любовь" Мостовой получил звание "Руководитель масс-медиа года".
Также у него была вторая премия немецкого медиафонда "Шпаркассе Лейпциг" - "За свободу и будущее средств массовой информации".
Работать начал до получения профильного образования - в 1967 году стал заведующим отделом писем и массовых работ и газете "Трибуна хлебороба" в Черниговской области.
Далее – в 1967-1969 годах был заместителем главного редактора газеты "Пищевик" в Киеве.
Во время учебы стал заведующим отделом журнала "Советская школа", впоследствии - старшим корреспондентом "Вечернего Киева".
Почти 12 лет (1978-1990) – завотделом строительства в газете "Знамя Коммунизма", а в 1990 году стал заместителем главного редактора газеты "Хрещатик".
В 1994 году создал "Зеркало недели", где являлся главным редактором много лет.
Был главой комиссии журналистской этики с 2001 года, членом комиссии по биоэтике и членом Совета конкурентоспособности Украины.
Прощание с Владимиром Мостовым состоится в субботу, в 12:00 в Большом зале киевского крематория по адресу: улица Байковая, 16.
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