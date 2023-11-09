На 77 году жизни скончался выдающийся украинский журналист, основатель и первый главред издания "Зеркало недели" Владимир Мостовой.

Что известно о смерти выдающегося журналиста Владимира Мостового

Сегодня не стало Владимира Павловича Мостового. На 77-м году жизни ушел создатель "Зеркала Недели". Человек, который 17 лет - с 1994-го по 2011-й - отстоял у руля нашего издания. Создавшая коллектив. Мы потеряли человека, обладающего энциклопедическими знаниями, уникальным чувством юмора и такта, оптимизмом и колоссальной верой в Украину. Сегодня очень многие потеряли не только Учителя, но и родного и близкого человека, - говорится в сообщении редакции издания. Поделиться

Что известно о жизни и профессиональном пути Владимира Мостового

Владимир Мостовой родился 10 марта 1947 года в Перегоновке Кировоградской области. В 1972 году окончил факультет журналистики Киевского национального университета им. Шевченко.

А в 2002 году на Международном фестивале журналистики "Вера. Надежда. Любовь" Мостовой получил звание "Руководитель масс-медиа года".

Также у него была вторая премия немецкого медиафонда "Шпаркассе Лейпциг" - "За свободу и будущее средств массовой информации".

Работать начал до получения профильного образования - в 1967 году стал заведующим отделом писем и массовых работ и газете "Трибуна хлебороба" в Черниговской области.

Далее – в 1967-1969 годах был заместителем главного редактора газеты "Пищевик" в Киеве.

Во время учебы стал заведующим отделом журнала "Советская школа", впоследствии - старшим корреспондентом "Вечернего Киева".

Почти 12 лет (1978-1990) – завотделом строительства в газете "Знамя Коммунизма", а в 1990 году стал заместителем главного редактора газеты "Хрещатик".

В 1994 году создал "Зеркало недели", где являлся главным редактором много лет.

Был главой комиссии журналистской этики с 2001 года, членом комиссии по биоэтике и членом Совета конкурентоспособности Украины.

Не будет подушечек с орденами. Как журналист Владимир Павлович не считал для себя возможным принимать ласки любой власти. У человека, который создал первое в Независимой Украине аналитическое и расследовательское издание, не будет места на центральной аллее Байкового кладбища - он останется с семьей, где всегда черпал силы и отдавал их Делу, друзьям, коллегам. Как завещание Палыч оставил нам две роскоши, которые ценили больше всего: волю и любовь к людям. Без этих двух ценностей, как учил нас Палыч всей своей почти шестидесятилетней журналистской жизнью, не будет ни нашего издания, ни нашей страны. Воля и Люди! Помним. Благодарны. Больно. Светлая память, говорится в сообщении редакции издания. Поделиться

Прощание с Владимиром Мостовым состоится в субботу, в 12:00 в Большом зале киевского крематория по адресу: улица Байковая, 16.