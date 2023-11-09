На 77 році життя помер видатний український журналіст, засновник та перший главред видання “Дзеркало тижня” Володимир Мостовий.

Що відомо про смерть видатного журналіста Володимира Мостового

Сьогодні не стало Володимира Павловича Мостового. На 77-му році життя пішов творець "Дзеркала Тижня". Людина, яка 17 років - з 1994-го по 2011-й - відстояла біля керма нашого видання. Яка створила колектив. Ми втратили людину, яка мала енциклопедичні знання, унікальне почуття гумору й такту, оптимізм і колосальну віру в Україну. Сьогодні дуже багато хто втратив не лише Вчителя, а й рідну і близьку людину, - йдеться у повідомленні редакції видання. Поширити

Що відомо про життя та професійний шлях Володимира Мостового

Володимир Мостовий народився 10 березня 1947 року у Перегонівці Кіровоградської області. У 1972 році закінчив факультет журналістики Київського національного університету ім. Т. Г. Шевченка.

А 2002 році на Міжнародному фестивалі журналістики "Віра. Надія. Любов" Мостовий отримав звання "Керівник мас-медіа року".

Також мав другу премію німецького медіафонду "Шпаркассе Лейпциг" - "За свободу і майбутнє засобів масової інформації".

Працювати почав до отримання профільної освіти - у 1967 році став завідувачем відділу листів та масових роботи й газеті "Трибуна хлібороба" у Чернігівській області.

Далі - у 1967-1969 роках був заступником головного редактора газети "Харчовик" у Києві.

Під час навчання став завідувачем відділу журналу "Радянська школа", згодом - старшим кореспондентом "Вечірнього Києва".

Майже 12 років (1978-1990) - заввідділу будівництва у газеті "Прапор Комунізму", а в 1990 році став заступником головного редактора газети "Хрещатик".

У 1994 році створив "Дзеркало тижня", де був головним редактором багато років.

Був головою комісії журналістської етики з 2001 року, членом комісії з питань біоетики та членом Ради конкурентоспроможності України.

Не буде подушечок з орденами. Як журналіст Володимир Павлович не вважав для себе за можливе приймати ласки будь-якої влади. У людини, яка створила перше в Незалежній Україні аналітичне та розслідувальне видання, не буде місця на центральній алеї Байкового кладовища - він залишиться з родиною, в якій завжди черпав сили та віддавав їх Справі, друзям, колегам. Як заповіт Палич залишив нам дві розкоші, котрі цінував найбільше: волю та любов до людей. Без цих двох цінностей, як учив нас Палич усім своїм майже шістдесятирічним журналістським життям, не буде ні нашого видання, ні нашої країни. Воля й Люди! Пам'ятаємо. Вдячні. Боляче. Світла пам'ять, йдеться у повідомленні редакції видання. Поширити

Прощання з Володимиром Мостовим відбудеться у суботу, о 12:00 у Великому залі київського крематорію за адресою: вулиця Байкова, 16.