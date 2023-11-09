На 77 році життя помер видатний український журналіст, засновник та перший главред видання “Дзеркало тижня” Володимир Мостовий.
Що відомо про смерть видатного журналіста Володимира Мостового
Що відомо про життя та професійний шлях Володимира Мостового
Володимир Мостовий народився 10 березня 1947 року у Перегонівці Кіровоградської області. У 1972 році закінчив факультет журналістики Київського національного університету ім. Т. Г. Шевченка.
А 2002 році на Міжнародному фестивалі журналістики "Віра. Надія. Любов" Мостовий отримав звання "Керівник мас-медіа року".
Також мав другу премію німецького медіафонду "Шпаркассе Лейпциг" - "За свободу і майбутнє засобів масової інформації".
Працювати почав до отримання профільної освіти - у 1967 році став завідувачем відділу листів та масових роботи й газеті "Трибуна хлібороба" у Чернігівській області.
Далі - у 1967-1969 роках був заступником головного редактора газети "Харчовик" у Києві.
Під час навчання став завідувачем відділу журналу "Радянська школа", згодом - старшим кореспондентом "Вечірнього Києва".
Майже 12 років (1978-1990) - заввідділу будівництва у газеті "Прапор Комунізму", а в 1990 році став заступником головного редактора газети "Хрещатик".
У 1994 році створив "Дзеркало тижня", де був головним редактором багато років.
Був головою комісії журналістської етики з 2001 року, членом комісії з питань біоетики та членом Ради конкурентоспроможності України.
Прощання з Володимиром Мостовим відбудеться у суботу, о 12:00 у Великому залі київського крематорію за адресою: вулиця Байкова, 16.
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