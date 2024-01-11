10 січня у Москві помер колишній очільник Конституційного суду РФ Марат Баглай. На момент смерті йому було 92 роки.

Що відомо про смерть ексглави Конституційного суду РФ Баглая

За словами російських пропагандистів, причиною смерті колишнього судді була тривала хвороба.

Третій глава Конституційного суду (1997–2003) Марат Баглай помер у віці 92 років після тривалої хвороби. Він брав участь в обговоренні проєкту російської Конституції у 1993 році, — йдеться в повідомленні. Поширити

Що важливо розуміти, саме Марат Баглай у 2000 році приводив до присяги російського диктатора Володимира Путіна.

Очільник Кремля на смерть судді поки жодним чином не відреагував.

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У 1993 році, незадовго до звільнення з посади голови Конституційного суду, Марат Баглай виступив за введення тимчасової реєстрації за місцем проживання, наголосивши, що вона повинна мати дозвільний, а не повідомний характер.

Він нагадав про скасування вимоги про прописку за місцем проживання як такій, що суперечить Конституції.

Однак існує і життєва проблема — неконтрольована масова міграція, що захльостує великі міста Росії, у тому числі Москву — скаржився тоді Марат Баглай. Поширити

Суддя постійно нагадував про те, що в Конституції, крім права громадянина на свободу вибору місця проживання, передбачається і те, що свобода одного громадянина не повинна обмежувати свободу іншого.

Однак його пропозиції активно критикував диктатор Путін.

Очільник Кремля активно виступав проти пропозицій щодо запровадження обмежень на права росіян щодо вибору місця проживання та пересування.

У 2001 році він заявив, що «не можна йти шляхом обмеження прав громадян Росії на вибір місця проживання та пересування».