У Тюмені померла 12-річна дівчинка, яку РФ викрала з окупованої Луганщини — ОВА

Росіяни викрали українських дітей нібито для “оздоровлення” у табір в Тюмені. Дівчинка втратила свідомість ще в поїзді – врятувати її не змогли.

Що відомо про смерть дівчинки

Як повідомив глава Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор, після "оздоровлення" в російській Тюмені померла 12-річна дівчинка з тимчасово окупованої території Луганської області.

За даними ОВА, наразі діти перебувають в лікарні Саратовської області. У більш ніж 30 зі 125 дітей підвищена температура тіла.

Всіх їх оглядають, проводять аналізи та намагаються встановити діагноз. Луганські школярі ізольовані від інших.

За словами Лисогора, 12-річна дівчинка втратила свідомість ще в поїзді – врятувати її не змогли.

Місцева влада запевняє, що організує "гарячу лінію" з батьками. Тільки от зв’язку з багатьма з них немає через відсутність мобільного покриття у низці міст та сіл так званої "ЛНР", – зазначає глава адміністрації. Поширити

Лисогір уточнює, що ці діти поверталися з Тюмені, яких Росія викрала для “оздоровлення”.

Не влітку, не до Краснодарського краю, до прикладу, а до Тюмені – у грудні. У звичайний дитячій табір. Як от нещодавно школярі з Сєвєродонецька подорожували до морозного Пермського краю, – йдеться в дописі. Поширити

Що відомо про викрадення українських дітей

До Дня захисту дітей у 2023 році команда Online.UA представила документальний проєкт «Понівечене дитинство», який розповідає про примусово депортованих та викрадених до Росії українських дітей.

У фільмі "Понівечене дитинство" діти та їхні батьки відверто діляться власними історіями: хтось з них був у полоні, когось примусово вивезли в "оздоровчий табір", когось розлучили з батьками під час так званих фільтраційних заходів.

Важливо розуміти, за понад півтора року повномасштабної війни Україна змогла повернути менш як 400 дітей. Водночас Росія заявляє, що “евакуювала” 744 тисячі українських дітей.

Оскільки дипломатія з країною-агресоркою не працює, Росія продовжує незаконно вивозити дітей з тимчасово окупованих територій України.

Однак це не евакуація, як стверджують росіяни, а масове викрадення неповнолітніх громадян України.

Проєкт документує свідчення дітей про воєнні злочини Російської Федерації проти українського народу.