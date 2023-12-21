В Тюмени умерла 12-летняя девочка, которую РФ похитила из оккупированной Луганской области — ОВА

Россияне похитили украинских детей якобы для оздоровления в лагерь в Тюмени. Девочка потеряла сознание еще в поезде – спасти её не смогли.

Что известно о смерти девочки

Как сообщил глава Луганской областной военной администрации Артем Лысогор, после "оздоровления" в российской Тюмени скончалась 12-летняя девочка с временно оккупированной территории Луганской области.

По данным ОВА, в настоящее время дети находятся в больнице Саратовской области. У более чем 30 из 125 детей повышена температура тела.

Все их осматривают, проводят анализы и пытаются установить диагноз. Луганские школьники, изолированные от других.

По словам Лысогора, 12-летняя девочка потеряла сознание еще в поезде – спасти ее не смогли.

Местные власти уверяют, что организуют "горячую линию" с родителями. Только вот связи со многими из них нет из-за отсутствия мобильного покрытия в ряде городов и сел так называемой ЛНР, – отмечает глава администрации. Поделиться

Лысогирь уточняет, что эти дети возвращались из Тюмени, которых Россия похитила для "оздоровления".

Не летом, не до Краснодарского края, например, а в Тюмени – в декабре. В обычный детский лагерь. Как недавно школьники из Северодонецка путешествовали в морозный Пермский край, – говорится в сообщении. Поделиться

Что известно о похищении украинских детей

Ко Дню защиты детей в 2023 году команда Online.UA представила документальный проект «Истерзанное детство», рассказывающий о принудительно депортированных и похищенных в Россию украинских детях.

В фильме "Истерзанное детство" дети и их родители откровенно делятся собственными историями: кто-то из них был в плену, кого-то принудительно вывезли в "оздоровительный лагерь", кого-то разлучили с родителями во время так называемых фильтрационных мероприятий.

Важно понимать, что за полтора года полномасштабной войны Украина смогла вернуть менее 400 детей. В то же время Россия заявляет, что "эвакуировала" 744 тысяч украинских детей.

Поскольку дипломатия со страной-агрессорой не работает, Россия продолжает незаконно вывозить детей с временно оккупированных территорий Украины.

Однако это не эвакуация, как утверждают россияне, а массовое похищение несовершеннолетних граждан Украины.

Проект документирует показания детей о военных преступлениях Российской Федерации против украинского народа.