Сколько еще продержится Путин — ответ Сунака

По мнению премьер-министра Великобритании Риши Сунака, кремлевский диктатор и военный преступник Владимир Путин очень ошибается, если питает надежду пережить войну против Украины и сохраниться у власти.
Путину не удастся дождаться ослабления помощи Украине и удержаться у власти
Во время визита в Киев и встречи с президентом Владимиром Зеленским Сунак подчеркнул, что посылает кремлевскому диктатору послания по сохранению мощной военной поддержки Украины со стороны западных партнеров.
По его словам, развязанная Кремлем война касается суверенного права Украины на самооборону и определение собственного будущего.
Сунак отметил, что европейский выбор Украины исторический.
Что известно о новом крупнейшем пакете военной помощи Украине от Британии.
По его словам, Великобритания первой из западных стран-партнеров начала проводить подготовку украинских военных, а также первой среди европейских стран предоставила Украине летальные вооружения, западные боевые танки и высокоточные, дальнобойные ракеты.
Сунак подчеркнул, что в крупнейший военный пакет Украины на сумму в 2,5 млрд фунтов войдут системы ПВО, противотанковое оружие, дальнобойные ракеты, тысячи боеприпасов и артиллерийских снарядов.
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