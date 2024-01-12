Сколько еще продержится Путин — ответ Сунака
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Сколько еще продержится Путин — ответ Сунака

Офис Президента Украины
Риши Сунак
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По мнению премьер-министра Великобритании Риши Сунака, кремлевский диктатор и военный преступник Владимир Путин очень ошибается, если питает надежду пережить войну против Украины и сохраниться у власти.

Путину не удастся дождаться ослабления помощи Украине и удержаться у власти

Во время визита в Киев и встречи с президентом Владимиром Зеленским Сунак подчеркнул, что посылает кремлевскому диктатору послания по сохранению мощной военной поддержки Украины со стороны западных партнеров.

Украина никогда не будет наедине. Путин, возможно, думает, что может дольше продержаться за нас, но он ошибается. Мы будем выступать на вашей стороне сегодня, завтра и столько, сколько это потребуется, - подчеркнул Сунак.

По его словам, развязанная Кремлем война касается суверенного права Украины на самооборону и определение собственного будущего.

Сунак отметил, что европейский выбор Украины исторический.

Ваше стремление к свободе вдохновило и задело британский народ. И для свободных государств нашего мира – помощь для Украины – это также инвестирование в нашу собственную коллективную безопасность. Если Путин выиграет в Украине - он там не остановится. И наши оппоненты во всем мире верят, что у нас нет ни терпения, ни ресурсов для долгих войн. Поэтому, отступлением сейчас, мы подбодрим не только Путина, но и его союзников в Северной Корее, Иране и в других местах. Именно поэтому Соединенное Королевство и свободный мир продолжат выступать на стороне Украины, как мы это делали с самого начала этой войны, - подчеркнул глава британского правительства.

Что известно о новом крупнейшем пакете военной помощи Украине от Британии.

По его словам, Великобритания первой из западных стран-партнеров начала проводить подготовку украинских военных, а также первой среди европейских стран предоставила Украине летальные вооружения, западные боевые танки и высокоточные, дальнобойные ракеты.

Сунак подчеркнул, что в крупнейший военный пакет Украины на сумму в 2,5 млрд фунтов войдут системы ПВО, противотанковое оружие, дальнобойные ракеты, тысячи боеприпасов и артиллерийских снарядов.

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