Британия объявила о рекордной помощи Украине

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак во время визита в Киев и встречи с президентом Владимиром Зеленским объявил о выделении Украине крупнейшего пакета помощи в размере 2,5 млрд фунтов.
Что известно о крупнейшей военной помощи Украины от Британии
Он пояснил, что уже предоставленная Украине помощь со стороны Великобритании была рассчитана до конца прошлого года.
Сунак также добавил, что еще 200 млн. фунтов дополнительно будет выделено на производство различных типов БпЛА.
По его словам, увеличение военной помощи свидетельствует о серьезности ситуации и решительности союзников в вопросе поддержки Украины.
Что известно о деталях соглашения о безопасности между Украиной и Британией
В то же время президент Владимир Зеленский отметил, что соглашение позволяет и время на проведение консультаций с западными партнерами в случае новой агрессии со стороны РФ.
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