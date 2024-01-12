Британия объявила о рекордной помощи Украине

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак во время визита в Киев и встречи с президентом Владимиром Зеленским объявил о выделении Украине крупнейшего пакета помощи в размере 2,5 млрд фунтов.

Что известно о крупнейшей военной помощи Украины от Британии

Мы являемся одним из самых значительных сторонников Украины, особенно когда речь идет о предоставлении военной помощи. Я рад быть здесь сегодня, чтобы объявить об увеличении помощи, которую мы оказываем, – отметил Сунак. Поделиться

Он пояснил, что уже предоставленная Украине помощь со стороны Великобритании была рассчитана до конца прошлого года.

Британия хочет сегодня объявить о крупнейшем пакете помощи с начала войны в размере 2,5 млрд фунтов. Это значит больше безопасности, больше противотанковых средств, больше ракет, сотни тысяч артиллерийских снарядов, подготовка тысяч украинских воинов, – подчеркнул глава британского правительства. Поделиться

Сунак также добавил, что еще 200 млн. фунтов дополнительно будет выделено на производство различных типов БпЛА.

Это будет самая большая помощь среди любых других государств. В общей сложности Британия предоставила помощь Украине на 12 млрд фунтов, - отметил британский премьер-министр. Поделиться

По его словам, увеличение военной помощи свидетельствует о серьезности ситуации и решительности союзников в вопросе поддержки Украины.

И именно поэтому я нахожусь здесь с первым зарубежным визитом в этом году, первым иностранным лидером, посетившим Украину в этом году, – добавил Сунак. Поделиться

Что известно о деталях соглашения о безопасности между Украиной и Британией

Первое, что в целом делает это соглашение – оно формализует те договоренности безопасности, которые у нас сейчас есть. Второе – гарантирует, что эта поддержка долгосрочна, чтобы Россия понимала, что мы остаемся с Украиной. В случае если Россия снова нападает, мы предоставим ту поддержку, которая нужна Украине, быструю и надежную поддержку безопасности, современное вооружение (для защиты) на земле, на море и в небе, экономическую поддержку, а также введем санкции, которые будут ценить для России . В этом отношении есть четкое и важное обязательство, - объяснил Сунак. Поделиться

В то же время президент Владимир Зеленский отметил, что соглашение позволяет и время на проведение консультаций с западными партнерами в случае новой агрессии со стороны РФ.