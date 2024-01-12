Премьер Британии Риши Сунак прибудет в Киев

Премьер-министр Британии Риши Сунак 12 января совершит рабочий визит в Киев и встретится с президентом Владимиром Зеленским.

Что известно о визите Риши Сунака в Киев

Как отмечает издание, Сунак во время своего визита объявит новый пакет военной помощи.

Британия предоставит 2,5 млрд. фунтов стерлингов военной помощи Украине в 2024-2025 годах, что на 200 млн. фунтов стерлингов больше, чем в предыдущие два года.

Также премьер Британии объявит о предоставлении гарантий безопасности и гуманитарной помощи.

Ожидается, что Сунак подпишет с Зеленским соглашение о сотрудничестве в области безопасности. Она предполагает обмен разведданными, кибербезопасность, медицинскую и военную подготовку и оборонно-промышленное сотрудничество.

В рамках визита в Киев глава британского правительства встретится с работниками ГСЧС, ликвидирующими последствия российских массированных обстрелов.

Помощь Украине от Британии

Следует отметить, что Великобритания была одной из первых стран, поддержавших Украину в начале полномасштабного вторжения России. Лондон оказал военную, финансовую и гуманитарную поддержку. В частности, речь идет о передаче Украине танков Challenger 2, дальнобойных ракет Storm Shadow и обучении украинских пилотов на истребителях F-16.

Кроме того, Великобритания выступает за членство Украины в НАТО и активно критикует кремлевский режим публично.

В мае 2023 года президент Владимир Зеленский посетил Британию, где провел ряд встреч. В частности, с премьером Риши Сунаком.