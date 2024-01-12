США, Британия и союзники нанесли удары по базам хуситов в Йемене — видео

Американский лидер Джо Байден официально подтвердил атаку США и Британии на хуситов в Йемене. Также отмечено, что операция проходила при поддержке Австралии, Бахрейна, Канады и Нидерландов.
Авиаудары по хуситам в Йемене: что происходит
Ночью 12 января американские и британские войска, а также их союзники начали наносить авиаудары по целям, связанным с хуситами в Йемене.
Под огонь попали более десятка объектов, используемых поддерживаемыми Ираном хуситами в Йемене, в рамках массированного ответного удара с использованием ракет "Томагавк", запускаемых с военных кораблей и истребителей.
Что важно понимать, бомбардировка хуситов со стороны США, Британии, а также их союзников стала реакцией на то, что 9 января хуситы совершили свою самую большую атаку, непосредственно направленную против американских кораблей.
Джо Байден прокомментировал удары по хуситам в Йемене
По словам американского лидера, эти удары являются прямым ответом на беспрецедентные нападения хуситов на международные морские суда в Красном море.
Глава Белого дома обращает внимание на то, что эти нападения поставили под угрозу американский персонал, гражданских моряков, а также партнеров США.
Кроме того, указано, что более 50 стран пострадали от 27 нападений на международное коммерческое судоходство.
Экипажи из более чем 20 стран подверглись угрозам или были захвачены в заложники во время актов пиратства.
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