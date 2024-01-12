США, Британия и союзники нанесли удары по базам хуситов в Йемене — видео

Американский лидер Джо Байден официально подтвердил атаку США и Британии на хуситов в Йемене. Также отмечено, что операция проходила при поддержке Австралии, Бахрейна, Канады и Нидерландов.

Авиаудары по хуситам в Йемене: что происходит

Ночью 12 января американские и британские войска, а также их союзники начали наносить авиаудары по целям, связанным с хуситами в Йемене.

Под огонь попали более десятка объектов, используемых поддерживаемыми Ираном хуситами в Йемене, в рамках массированного ответного удара с использованием ракет "Томагавк", запускаемых с военных кораблей и истребителей.

Что важно понимать, бомбардировка хуситов со стороны США, Британии, а также их союзников стала реакцией на то, что 9 января хуситы совершили свою самую большую атаку, непосредственно направленную против американских кораблей.

Джо Байден прокомментировал удары по хуситам в Йемене

Сегодня по моему указанию вооруженные силы США вместе с Великобританией и при поддержке Австралии, Бахрейна, Канады и Нидерландов успешно нанесли удары по ряду объектов в Йемене, которые использовались боевиками-хуситами для угрозы свободе судоходства на одном из наиболее важных водных путей мира. Поделиться

По словам американского лидера, эти удары являются прямым ответом на беспрецедентные нападения хуситов на международные морские суда в Красном море.

Глава Белого дома обращает внимание на то, что эти нападения поставили под угрозу американский персонал, гражданских моряков, а также партнеров США.

Кроме того, указано, что более 50 стран пострадали от 27 нападений на международное коммерческое судоходство.

Экипажи из более чем 20 стран подверглись угрозам или были захвачены в заложники во время актов пиратства.