Израиль нашел доказательства. Боевики ХАМАС разрабатывали ракеты под руководством Ирана
Категория
Мир
Дата публикации

Израиль нашел доказательства. Боевики ХАМАС разрабатывали ракеты под руководством Ирана

Ракеты
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Источник:  The Times of Israel

Подразделения ЦАХАЛ в Газе обнаружили технологическое оборудование, в том числе компоненты, которые использует ХАМАС для создания высокоточных ракет. Боевики учились под руководством Ирана, как эксплуатировать и разрабатывать высокоточные элементы и стратегическое оружие.

ЦАХАЛ нашел доказательства причастности Ирана к производству ракет ХАМАС

Армия обороны Израиля заявила об обнаружении доказательств того, что ХАМАС разрабатывал управляемые крылатые ракеты под руководством Ирана.

Об этом сообщает Times of Israel.

Действующие в городе Газа войска обнаружили то, что, по утверждению израильских военных, является технологическим оборудованием, в том числе компоненты, используемые ХАМАС для создания высокоточных ракет. До сих пор считалось, что террористическая группировка не обладает такими возможностями, – пишет издание.

Так, солдаты бригады "Нахаль" и спецназовцы ЦАХАЛ недавно совершили рейд на объект ХАМАС в пригородах города Газа Дарадж и Туффах и обнаружили шахту туннеля, ведущую к подземному заводу по производству оружия.

В ЦАХАЛ заявили, что военные нашли "компоненты, доказывающие, что террористы ХАМАС учились под руководством Ирана как эксплуатировать и создавать высокоточные элементы и стратегическое оружие".

Армия обороны Израиля также опубликовала изображение ракетного двигателя и боеголовки крылатой ракеты, разработанной ХАМАС.

Как отмечает издание, известно, что ХАМАС обладает противотанковыми управляемыми ракетами и небольшими по размерам беспилотниками малого радиуса действия со взрывчаткой, а также самодельными автономными подлодками, начиненными взрывчаткой. Однако информации о том, что эта группировка также имеет управляемые ракеты дальнего радиуса действия, раньше не было.

Неизвестно, применял ли ХАМАС когда-либо свои управляемые ракеты, или они находятся только на стадии разработки, – говорится в материале.

Что известно о полученных Ираном ракетах

Военно-морской флот Ирана получил крылатые ракеты с дальностью полета 1000 км, а также разведывательные вертолеты.

Глава ВМС Ирана Шахрама Иране отметил, что крылатая ракета Talaeiyeh имеет дальность полета более 1000 км и является "умной" ракетой, которая может изменять цели внутри миссии".

Он также добавил, что разведывательные вертолеты, беспилотники и морские крылатые ракеты были среди новых видов вооружения, добавленных в арсенал ВМС. По его словам, "все это оборудование было разработано и произведено иранской военной промышленностью".

Агентство отмечает, что, хотя западные военные аналитики утверждают, что Иран иногда преувеличивает свои возможности, ракеты и беспилотники иранского производства являются ключевым элементом военной техники Тегерана.

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