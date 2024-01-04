ЦАХАЛ уничтожил в Газе одного из командиров "Исламского джихада"

Армия обороны Израиля ликвидировала высокопоставленного военного руководителя палестинского "Исламского джихада" Мамдуха Лулу в результате авиаудара по Газе 4 января. Этот боевик руководил атаками на Израиль с территории анклава.

ЦАХАЛ "отминусовал" еще одного лидера боевиков

ЦАХАЛ заявляет, что в результате авиаудара в Секторе Газа был уничтожен один из высокопоставленных командиров палестинского "Исламского джихада".

Об этом сообщает The Times of Israel.

Мамдух Лулу служил помощником командиров северного подразделения "Исламского джихада" в Газе.

timesofisrael.com

В заявлении ЦАХАЛ говорится, что Лулу также поддерживал контакты с официальными лицами "Исламского джихада" за границей.

Лулу был центральной фигурой в палестинском "Исламском джихаде", инициировал и возглавлял многочисленные террористические атаки и нападения из Газы на Израиль как во время войны, так и в повседневной жизни, - заявили в ЦАХАЛ. Поделиться

В Бейруте ликвидирован заместитель главаря ХАМАС

2 января беспилотник убил чиновника ХАМАСа Салеха аль-Арури в опорном пункте "Хезболлы" в южном пригороде Бейрута.

Высокопоставленный лидер ХАМАС и по меньшей мере пять других были убиты во время взрыва в Бейруте во вторник, – говорится в сообщении. Поделиться

Погибшим в результате взрыва называют Салеха аль-Арури, который был вторым в командовании ХАМАС и главой боевиков на Западном берегу.

Служба безопасности Ливана заявила, что во время удара, в организации которого ХАМАС обвинил Израиль, погибли шесть человек.