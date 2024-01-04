ЦАХАЛ уничтожил в Газе одного из командиров "Исламского джихада"

Армия обороны Израиля ликвидировала высокопоставленного военного руководителя палестинского "Исламского джихада" Мамдуха Лулу в результате авиаудара по Газе 4 января. Этот боевик руководил атаками на Израиль с территории анклава.
ЦАХАЛ "отминусовал" еще одного лидера боевиков
ЦАХАЛ заявляет, что в результате авиаудара в Секторе Газа был уничтожен один из высокопоставленных командиров палестинского "Исламского джихада".
Об этом сообщает The Times of Israel.
Мамдух Лулу служил помощником командиров северного подразделения "Исламского джихада" в Газе.
В заявлении ЦАХАЛ говорится, что Лулу также поддерживал контакты с официальными лицами "Исламского джихада" за границей.
В Бейруте ликвидирован заместитель главаря ХАМАС
2 января беспилотник убил чиновника ХАМАСа Салеха аль-Арури в опорном пункте "Хезболлы" в южном пригороде Бейрута.
Погибшим в результате взрыва называют Салеха аль-Арури, который был вторым в командовании ХАМАС и главой боевиков на Западном берегу.
Служба безопасности Ливана заявила, что во время удара, в организации которого ХАМАС обвинил Израиль, погибли шесть человек.
Больше по теме
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-