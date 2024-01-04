ЦАХАЛ знищив у Газі одного з командирів "Ісламського джихаду"

Армія оборони Ізраїлю ліквідувала високопоставленого військового керівника палестинського "Ісламського джихаду" Мамдуха Лулу внаслідок авіаудару по Газі 4 січня. Цей бойовик керував атаками на Ізраїль з території анклаву.

ЦАХАЛ “відмінусував” ще одного лідера бойовиків

ЦАХАЛ заявляє, що внаслідок авіаудару в Секторі Газа було знищено одного з високопоставлених командирів палестинського "Ісламського джихаду".

Про це повідомляє The Times of Israel.

Мамдух Лулу служив помічником командирів північного підрозділу "Ісламського джихаду" в Газі.

timesofisrael.com

У заяві ЦАХАЛ йдеться, що Лулу також підтримував контакти з офіційними особами "Ісламського джихаду" за кордоном.

Лулу був центральною фігурою в палестинському "Ісламському джихаді", ініціював і очолював численні терористичні атаки й напади з Гази на Ізраїль, як під час війни, так і в повсякденному житті, – заявили в ЦАХАЛ. Поширити

У Бейруті ліквідовано заступника главаря ХАМАС

2 січня безпілотник убив посадовця ХАМАС Салеха аль-Арурі в опорному пункті "Хезболли" в південному передмісті Бейрута.

Високопоставлений лідер ХАМАС і щонайменше п'ятеро інших були вбиті під час вибуху в Бейруті у вівторок, – йдеться у повідомленні. Поширити

Загиблим внаслідок вибуху називають Салеха аль-Арурі, який був другим у командуванні ХАМАС і головою бойовиків на Західному березі.

Служба безпеки Лівану заявила, що під час удару, в організації якого ХАМАС звинуватив Ізраїль, загинуло шість осіб.