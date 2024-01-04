ЦАХАЛ знищив у Газі одного з командирів "Ісламського джихаду"

Армія оборони Ізраїлю ліквідувала високопоставленого військового керівника палестинського "Ісламського джихаду" Мамдуха Лулу внаслідок авіаудару по Газі 4 січня. Цей бойовик керував атаками на Ізраїль з території анклаву.
ЦАХАЛ “відмінусував” ще одного лідера бойовиків
ЦАХАЛ заявляє, що внаслідок авіаудару в Секторі Газа було знищено одного з високопоставлених командирів палестинського "Ісламського джихаду".
Про це повідомляє The Times of Israel.
Мамдух Лулу служив помічником командирів північного підрозділу "Ісламського джихаду" в Газі.
У заяві ЦАХАЛ йдеться, що Лулу також підтримував контакти з офіційними особами "Ісламського джихаду" за кордоном.
У Бейруті ліквідовано заступника главаря ХАМАС
2 січня безпілотник убив посадовця ХАМАС Салеха аль-Арурі в опорному пункті "Хезболли" в південному передмісті Бейрута.
Загиблим внаслідок вибуху називають Салеха аль-Арурі, який був другим у командуванні ХАМАС і головою бойовиків на Західному березі.
Служба безпеки Лівану заявила, що під час удару, в організації якого ХАМАС звинуватив Ізраїль, загинуло шість осіб.
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