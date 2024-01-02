Одного з лідерів бойовиків ХАМАС ліквідовано у Бейруті — фото

Високопоставлений лідер ХАМАС й щонайменше ще п'ятеро інших представників цієї організації були знищені під час вибуху в Бейруті. Однією з версій ліквідації є вибухівка у дроні, який атакував будівлю.

У Бейруті ліквідовано заступника главаря ХАМАС

2 січня безпілотник убив посадовця ХАМАС Салеха аль-Арурі в опорному пункті "Хезболли" в південному передмісті Бейрута.

Про це повідомляє The Times of Israel.

Високопоставлений лідер ХАМАС і щонайменше п'ятеро інших були вбиті під час вибуху в Бейруті у вівторок, – йдеться у повідомленні. Поширити

Загиблим внаслідок вибуху називають Салеха аль-Арурі, який був другим у командуванні ХАМАС і головою бойовиків на Західному березі.

Служба безпеки Лівану заявила, що під час удару, в організації якого ХАМАС звинуватив Ізраїль, загинуло шість осіб.

Ізраїльський військовий аналітик Ігаль Левін надав у своєму Telegram-каналі фото з місця ліквідації заступника командувача ХАМАС.

Відповідальність за вибух на себе поки ніхто не взяв

ЦАХАЛ ліквідував нового командира одного із батальйонів ХАМАС

Ізраїльські військові ліквідували нового командира батальйону "Шеджайя" ХАМАСу Емада Крікае. Попередній командир батальйону ХАМАС також був убитий ЦАХАЛ раніше під час війни.

Військові зазначили, що з 2019 року Крікае обіймав посаду заступника командира батальйону "Шеджаія" ХАМАС. Раніше він відповідав за підготовку з протитанкових ракет у бригаді міста Газа.

Крікае також брав участь в обстрілі протитанковими ракетами і терористичних рейдах, проведених на ізраїльській території.

Після того як під час війни було знищено командира батальйону "Шеджаія" ХАМАСу, Крікае тимчасово обійняв посаду командира батальйону, після чого його також убив ЦАХАЛ.