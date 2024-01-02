Один из лидеров боевиков ХАМАС ликвидирован в Бейруте — фото

Высокопоставленный лидер ХАМАС и по меньшей мере еще пять других представителей этой организации были уничтожены при взрыве в Бейруте. Одной из версий ликвидации является взрывчатка в дроне, который атаковал здание.

В Бейруте ликвидирован заместитель главаря ХАМАС

2 января беспилотник убил чиновника ХАМАС Салеха аль-Арури в опорном пункте "Хезболлы" в южном пригороде Бейрута.

Об этом сообщает The Times of Israel.

Высокопоставленный лидер ХАМАС и по меньшей мере пять других были убиты во время взрыва в Бейруте во вторник, – говорится в сообщении. Поделиться

Погибшим в результате взрыва называют Салеха аль-Арури, который был вторым в командовании ХАМАС и главой боевиков на Западном берегу.

Служба безопасности Ливана заявила, что во время удара, в организации которого ХАМАС обвинил Израиль, погибли шесть человек.

Израильский военный аналитик Игаль Левин предоставил в своем Telegram-канале фото с места ликвидации заместителя командующего ХАМАСом.

Ответственность за взрыв на себя пока никто не взял

ЦАХАЛ ликвидировал нового командира одного из батальонов ХАМАС

Израильские военные ликвидировали нового командира батальона "Шеджайя" ХАМАС Эмада Крикаэ. Предыдущий командир батальона ХАМАС также был убит ЦАХАЛом ранее во время войны.

Военные отметили, что с 2019 года Крикаэ занимал должность заместителя командира батальона "Шеджаия" ХАМАС. Ранее он отвечал за подготовку по противотанковым ракетам в бригаде города Газа.

Крикаэ также участвовал в обстреле противотанковыми ракетами и террористическими рейдами, проведенными на израильской территории.

После того как во время войны был уничтожен командир батальона "Шеджаия" ХАМАС, Крикаэ временно занял должность командира батальона, после чего его также убил ЦАХАЛ.