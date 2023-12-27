ЦАХАЛ уничтожил три туннеля ХАМАС под больницей Газы

Израильские военные 401-й бригады ЦАХАЛ, 13 флотилия ВМС Израиля и элитное инженерно-саперное подразделение «Яхалом» провели расследование и обозначили на карте три туннельные шахты, обнаруженные в районе больницы «Рантиси» в Газе. Позже эти туннели взорвали израильские саперы.

Саперы Сил обороны Израиля уничтожили три туннеля ХАМАС

В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) 27 декабря заявили об обнаружении и уничтожении трех туннельных шахт в районе детской больницы "Рантиси" в Газе.

Об этом сообщает The Times of Israel.

Туннельные шахты соединялись с подземными ходами под медицинским центром, который использовали террористы группировки ХАМАС, добавили в ЦАХАЛ.

Военные 401-й бригады израильской армии, 13 флотилия ВМС Израиля и элитное инженерно-саперное подразделение «Яхалом» провели расследование и обозначили на карте три туннельные шахты, обнаруженные в районе «Рантиси».

В ходе операции выяснилось, что три шахты «объединены широкой подземной километровой сетью, которая проходит мимо больницы и ведет к стратегическим точкам в центре города Газа».

В ЦАХАЛ добавили, что туннель под «Рантиси» использовался боевиками ХАМАС в качестве командного центра для руководства боевыми действиями против Израиля.

По данным Армии обороны Израиля, в одной из шахт, обнаруженной в средней школе рядом с Рантиси, есть лифт, который опускался примерно на 20 метров. В другой шахте, которая располагалась в доме командира ВМС ХАМАС, была взрывозащитная дверь, которая препятствовала проникновению израильских войск.

После проведенного расследования сеть туннелей была уничтожена израильскими саперами.

Что известно о погибших в туннеле ХАМАС

Армия обороны Израиля 25 декабря сообщила, что обнаружила тела пятерых заложников в подземном туннеле ХАМАС в городе Джабалия на севере сектора Газа.

Погибших доставили в Израиль для захоронения. Среди них – прапорщик Зив Дадо, сержант Рон Шерман, капрал Ник Бейзер, гражданские Иден Захария и Элия Толедано.

Израильские военные получили контроль над районом лагеря Джабалия – одним из оперативных центров ХАМАС в секторе Газа. Там демонтировали подземный штаб.

Подземный штаб ХАМАС включал два уровня: первый глубиной около десяти метров и второй глубиной десятки метров. Сеть туннелей со многими маршрутами использовали для управления боем и передвижения боевиков.