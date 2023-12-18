ЦАХАЛ нашел самый большой в истории тоннель боевиков ХАМАС

Армия обороны Израиля обнаружила самый большой туннель боевиков ХАМАС в Газе, расположенный у пограничного пропуска Эрез на границе с Израилем.

Бойцы ЦАХАЛ нашли самый большой тоннель боевиков ХАМАС в Газе

Отмечается, что тоннель длиной около четырех километров. В некоторых местах он опускается примерно на 50 метров под землю и, вероятно, достаточно широк, чтобы через него могли проехать транспортные средства.

Одна из шахт была найдена всего в 400 метрах от перехода Эрез, который до нападения ХАМАС 7 октября способствовал перемещению палестинских гражданских в Израиль для работы и медицинской помощи, - говорится в сообщении. Поделиться

По данным ЦАХАЛа, туннель имеет несколько ответвлений и узлов, а также водопроводные, электрические и коммуникационные линии. В некоторых частях тоннеля войска нашли взрывную дверь, которая, по словам ЦАХАЛа, должна была предотвратить проникновение израильских войск.

ЦАХАЛ разрушает туннели и шахты ХАМАС

В Армии обороны Израиля заявили об уничтожении более 500 шахт, ведущих к подземным тоннелям боевиков движения ХАМАС во время наземной операции в Газе.

Военные обнаружили более 800 шахт подземных тоннелей ХАМАС. Около 500 шахт были уничтожены разными оперативными методами, в частности, с помощью взрывчатки и блоков, говорится в сообщении. Поделиться

Как отмечается, некоторые из туннельных шахт объединяли стратегические объекты. Кроме того, Армия обороны Израиля разрушила многие километры туннельных маршрутов.

ЦАХАЛ указал, что туннельные шахты находились в гражданских районах, многие из которых располагались поблизости или внутри гражданских зданий и сооружений, таких как школы, детские сады, мечети и детские площадки. Там обнаружили большое количество оружия.