ЦАХАЛ нашел самый большой в истории тоннель боевиков ХАМАС

Армия обороны Израиля обнаружила самый большой туннель боевиков ХАМАС в Газе, расположенный у пограничного пропуска Эрез на границе с Израилем.
Бойцы ЦАХАЛ нашли самый большой тоннель боевиков ХАМАС в Газе
Отмечается, что тоннель длиной около четырех километров. В некоторых местах он опускается примерно на 50 метров под землю и, вероятно, достаточно широк, чтобы через него могли проехать транспортные средства.
По данным ЦАХАЛа, туннель имеет несколько ответвлений и узлов, а также водопроводные, электрические и коммуникационные линии. В некоторых частях тоннеля войска нашли взрывную дверь, которая, по словам ЦАХАЛа, должна была предотвратить проникновение израильских войск.
ЦАХАЛ разрушает туннели и шахты ХАМАС
В Армии обороны Израиля заявили об уничтожении более 500 шахт, ведущих к подземным тоннелям боевиков движения ХАМАС во время наземной операции в Газе.
Как отмечается, некоторые из туннельных шахт объединяли стратегические объекты. Кроме того, Армия обороны Израиля разрушила многие километры туннельных маршрутов.
ЦАХАЛ указал, что туннельные шахты находились в гражданских районах, многие из которых располагались поблизости или внутри гражданских зданий и сооружений, таких как школы, детские сады, мечети и детские площадки. Там обнаружили большое количество оружия.
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