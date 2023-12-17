Министр обороны Израиля Йоав Галант назвал "ужасным вечером" ошибочный расстрел заложников ХАМАС израильскими военными. По его словам, весь Израиль "чувствует боль" по ошибке убитых людей.

Глава ЦАХАЛ взял на себя вину за убийство заложников в Газе на себя

Глава израильского оборонного ведомства отметил, что общался с семьями погибших и говорит, что "несет ответственность за все, что происходит в этой войне".

Мы были так близки к такому замечательному успеху, так близки к тому, чтобы вернуть их домой, – говорит Галант. Поделиться

В то же время, по его словам, нет другой альтернативы, кроме как платить цену войны, преследуя справедливую цель.

Наши войска воюют каждый день... достижения беспрецедентны, но да, риски огромны, - отметил глава ЦАХАЛа. Поделиться

Убийство израильскими военными заложников ХАМАС

Боевики радикального палестинского движения ХАМАС 7 октября атаковали Израиль с территории Сектора Газа. Во время нападения террористы массово убивали и угоняли военных и гражданских жителей, а также параллельно обстреливали ракетами крупнейшие города страны.

В конце октября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала наземную военную операцию в секторе Газа под названием "Железные мечи". Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что цель операции - полное уничтожение оперативных и правительственных возможностей ХАМАСа, а также освобождение заложников.

15 декабря во время боев в Шеджайе на севере Газы трое заложников ХАМАС самостоятельно сбежали из плена, но израильские военные ошибочно признали их угрозой и застрелили. ЦАХАЛ взяла ответственность за трагический инцидент.