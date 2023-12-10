Израиль заявляет о бегстве главного лидера ХАМАС

Согласно данным издания The Times of Israel, главарь террористов ХАМАС Яхья Синвар сбежал с севера Газы на юг, спрятавшись в гуманитарном конвое.

Лидер ХАМАС бросил на произвол своих приспешников в Газе

Об этом журналисты узнали от своего инсайдера в израильских властях.

Еще месяц назад СМИ распространяли информацию о том, что Яхья Синвар находится в своем бункере, который смогли оцепить бойцы ЦАХАЛ.

Анонимный источник заявил, что лидер ХАМАС уже сбежал из города Газа и направился в Хан-Юнис на юге анклава на машине, которая обеспечивала "гуманитарное прикрытие".

По словам журналистов, обнародование более точных данных о транспортном средстве террориста запрещено.

Официальный Тель-Авив убежден, что лидер боевиков Синвар все еще находится в Хан-Юнисе. В частности, он сидит в одном из туннелей, пролегающем под городом.

США заблокировали резолюцию о прекращении огня в Газе

Как уже упоминалось ранее, 8 декабря американские власти официально ветировали проект резолюции Совета Безопасности ООН о немедленном прекращении огня в зоне палестино-израильского конфликта по гуманитарным соображениям.

Этот документ, внесенный на голосование ОАЭ, поддержали 13 из 15 членов Совбеза, включая Россию. Великобритания во время голосования воздержалась.

Решение Штатов подверг резкой критике турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.

Справедливый мир возможен, но не с Америкой… С этой Организацией Объединенных Наций, с этим Советом Безопасности ООН человечество не сможет развиваться, – неожиданно заявил он. Поделиться

Стоит также отметить, что шеф американской дипломатии Энтони Блинкен подверг сомнению усилия Израиля по защите гражданского населения в Газе во время его военной операции против террористической группировки ХАМАС.