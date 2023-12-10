Израиль заявил о ликвидации более 7 тысяч боевиков ХАМАС

За время операции Армии обороны Израиля в секторе Газа было ликвидировано более 7 тысяч боевиков ХАМАС. Количество убитых боевиков может быть выше.
Сколько боевиков ХАМАС уничтожил ЦАХАЛ
Глава Штаба национальной безопасности Израиля Цахи Ханегби заявил, что израильские войска ликвидировали по меньшей мере 7 тысяч боевиков ХАМАС.
По словам Ханегби, количество убитых боевиков может быть выше, поскольку израильская сторона не знает, сколько людей могут находиться под завалами разрушенных построек или в туннелях, построенных ХАМАСом в Газе.
В то же время руководитель Генштаба ЦАХАЛа генерал-лейтенант Герци Галле сказал солдатам израильской армии, что "нужно давить посильнее".
Ханегби говорит, что ЦАХАЛ сейчас находится очень близко к командным центрам ХАМАС в Джабалии и Шеджайе, двух ключевых центрах ХАМАС на севере Газа.
Следует отметить, что после срыва перемирия на прошлой неделе Израиль расширил свой наземный штурм на южную половину сектора Газа, наступая на Хан-Юнис. Обе стороны конфилкта сообщили также о всплеске боев на севере.
Война Израиля и ХАМАС
Напомним, боевики ХАМАСа 7 октября вторглись в Израиль. Террористы начали убивать и похищать как военных, так и гражданских людей. Вскоре Иерусалим объявил операцию "Железные мечи" и обстреливал места террористов в секторе Газа.
24 ноября между Израилем и ХАМАСом началось временное перемирие для освобождения пленных. Тогда же стороны договорились о прекращении огня на четыре дня, однако решили продлить его еще на два дня с условием, что боевики освободят больше заложников.
1 декабря Израиль возобновил боевые действия в секторе Газа. В ЦАХАЛе заявили, что ХАМАС нарушил условия перемирия.
По словам министра обороны Израиля Йоава Галланта, Израиль возобновил огонь после отказа ХАМАС освободить заложников, среди которых двое детей.
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