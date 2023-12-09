США продадут Израилю оружия на 106 млн долл — Reuters

Белый дом воспользовался чрезвычайными полномочиями, чтобы разрешить продажу Израилю около 14 тыс танковых снарядов без рассмотрения Конгрессом США на сумму около 106,5 млн долл.

США продадут Израилю снаряды

В США разрешили продажу Израиля около 14 тыс танковых снарядов без рассмотрения Конгрессом США. Сумма продажи – около 106,5 млн долл.

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на Минобороны США.

По данным агентства, одобренная поставка является частью более широкого соглашения в более чем пол млрд долл, которое администрация президента США просит одобрить Конгресс.

В пакет военной помощи, в частности, входят 45 тыс снарядов для танков «Меркава», используемых израильской армией в Газе.

Reuters отмечает, что запрос на поддержку Израиля поступил на фоне споров по поводу применения американского оружия в Газе. Израиль обвиняется в многочисленных жертвах среди мирных жителей. Израильские военные утверждают, что атакуют военную инфраструктуру группировки «Хамас», признанной террористическим США и ЕС.

В октябре президент США Джо Байден направил в Конгресс запрос на финансирование международной безопасности, в том числе на помощь Украине, Израилю и Тайваню в 105 млрд долл. Из этих средств доля для Украины должна составить более 60 млрд, а для Израиля – 14 млрд.

Ранее на этой неделе законопроект был заблокирован Сенатом США. Проголосовавшие против республиканцы заявили, что не против помощи другим странам, но не готовы уступить требования по усилению мер безопасности на границе с Мексикой.

США наложили вето на резолюцию ООН по прекращению огня в Газе

В пятницу Соединенные Штаты наложили вето на предложенное Советом Безопасности ООН требование о немедленном гуманитарном прекращении огня в войне между Израилем и палестинской боевой группировкой ХАМАС в Газе.

Тринадцать других членов проголосовали за проект резолюции, предложенный Объединенными Арабскими Эмиратами. Великобритания воздержалась.

США и Израиль выступают против прекращения огня, поскольку считают, что это пойдет только в пользу ХАМАС.

Вашингтон поддерживает приостановку боевых действий, чтобы защитить гражданское население и разрешить освободить заложников, захваченных ХАМАС во время смертоносной атаки на Израиль 7 октября.

Заместитель посла США в ООН Роберт Вуд заявил, что проект резолюции является поспешным, несбалансированным текстом, оторванным от реальности:

Мы не поддерживаем призывы этой резолюции к неустойчивому прекращению огня, которые только посеют семена для следующей войны. Поделиться

США предложили существенные поправки к проекту, включая осуждение нападений ХАМАСа 7 октября, в результате которых, по словам Израиля, погибли 1200 человек и 240 человек были взяты в заложники.