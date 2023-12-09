США наложили вето на резолюцию Совета Безопасности ООН о немедленном гуманитарном прекращении огня в войне между Израилем и ХАМАСом.

США наложили вето на резолюцию ООН по прекращению огня в Секторе Газа

В пятницу Соединенные Штаты наложили вето на предложенное Советом Безопасности ООН требование о немедленном гуманитарном прекращении огня в войне между Израилем и палестинской боевой группировкой ХАМАС в Секторе Газа.

Тринадцать других членов проголосовали за проект резолюции, предложенный Объединенными Арабскими Эмиратами. Великобритания воздержалась.

США и Израиль выступают против прекращения огня, поскольку считают, что это пойдет только на пользу ХАМАС.

Вашингтон поддерживает приостановку боевых действий, чтобы защитить гражданское население и разрешить освободить заложников, захваченных ХАМАСом во время смертоносной атаки на Израиль 7 октября.

Заместитель посла США в ООН Роберт Вуд заявил, что проект резолюции является поспешным, несбалансированным текстом, оторванным от реальности: "Мы не поддерживаем призывы этой резолюции к неустойчивому прекращению огня, которые только посеют семена для последующей войны".

США предложили существенные поправки к проекту, включая осуждение нападений ХАМАСа 7 октября, в результате которых, по словам Израиля, погибли 1200 человек и 240 человек были взяты в заложники.

Что известно об успехах ЦАХАЛ на юге Сектора Газа

По информации издания The Times of Israel, израильские военные смогли пробиться в центр Хан-Юниса, одного из ключевых городов на юге Газы.

По информации Армии обороны Израиля, 98-я израильская дивизия "начала комбинированную атаку в районе города Хан-Юнис против центров сосредоточения террористической организации ХАМАС".

В ЦАХАЛ уточняют, что в течение нескольких часов войска прорвали оборону бригады ХАМАС в Хан-Юнисе, оцепили город и начали маневрировать вглубь него.

Возглавившие наступление войска захватили опорные пункты ХАМАСа, обнаружили оружие и разведывательные материалы. Также было уничтожено множество боевиков и обнаружены десятки разрушенных тоннелей.

При этом, по информации Армии обороны, силы бригады "Коммандос" вместе с бригадой "Гивати" достигли центра Хан-Юниса и проводят "целенаправленные рейды в сердце города", убивая боевиков ХАМАС и уничтожая инфраструктуру террористической группировки.

В ходе одной из операций, по данным ЦАХАЛа, был уничтожен склад оружия в мечети.