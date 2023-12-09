США наклали вето на резолюцію Ради Безпеки ООН про негайне гуманітарне припинення вогню у війні між Ізраїлем та ХАМАСом.

США наклали вето на резолюцію ООН щодо припинення вогню в Секторі Гази

У п’ятницю Сполучені Штати наклали вето на запропоновану Радою Безпеки ООН вимогу про негайне гуманітарне припинення вогню у війні між Ізраїлем і палестинським бойовим угрупованням ХАМАС у Секторі Гази.

Тринадцять інших членів проголосували за проект резолюції, який запропонували Об'єднані Арабські Емірати. Великобританія утрималася.

США та Ізраїль виступають проти припинення вогню, оскільки вважають, що це піде лише на користь ХАМАСу.

Вашингтон підтримує призупинення бойових дій, щоб захистити цивільне населення та дозволити звільнити заручників, захоплених ХАМАСом під час смертоносної атаки на Ізраїль 7 жовтня.

Заступник посла США в ООН Роберт Вуд заявив, що проект резолюції є поспішним, незбалансованим текстом, відірваним від реальності: "Ми не підтримуємо заклики цієї резолюції до нестійкого припинення вогню, яке лише посіє насіння для наступної війни".

США запропонували суттєві поправки до проекту, включаючи засудження нападів ХАМАСу 7 жовтня, у результаті яких, за словами Ізраїлю, загинуло 1200 осіб і 240 людей були взяті в заручники.

Що відомо про успіхи ЦАХАЛ на півдні Сектора Гази

За інформацією видання The Times of Israel, ізраїльські військові змогли пробитись до центру Хан-Юнісу, одного з ключових міст на півдні Гази.

За інформацією Армії оборони Ізраїлю, 98-а ізраїльська дивізія "почала комбіновану атаку в районі міста Хан-Юніс проти центрів зосередження терористичної організації ХАМАС".

У ЦАХАЛ уточнюють, що протягом кількох годин війська прорвали оборону бригади ХАМАС у Хан-Юнісі, оточили місто та почали маневрувати вглиб нього.

Війська, які очолили наступ, захопили опорні пункти ХАМАСу, виявили зброю та розвідувальні матеріали. Також було знищено безліч бойовиків та виявлено десятки зруйнованих тунелів.

При цьому, за інформацією Армії оборони, сили бригади "Коммандос" разом з бригадою "Гіваті" досягли центру Хан-Юніса та проводять "цілеспрямовані рейди в серці міста", вбиваючи бойовиків ХАМАС та знищуючи інфраструктуру терористичного угруповання.

У ході однієї з операцій, за даними ЦАХАЛу, було знищено склад зброї у мечеті.