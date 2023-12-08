З Гази евакуювали ще майже 40 громадян України — Зеленський
Категорія
Україна
Дата публікації

З Гази евакуювали ще майже 40 громадян України — Зеленський

Офіс Президента України
Евакуація з Гази

Завдяки українській розвідці та дипломатам з Сектора Гази було евакуйовано ще 39 українських громадян - жінок та дітей.

Евакуація українців з Гази

Наша розвідка, наші дипломати продовжують евакуацію громадян України із сектора Газа. Увесь день сьогодні триває виведення наших людей на безпечну територію. Ще майже 40 громадян України в безпеці. Дякую ГУР, дякую нашим дипломатам, дякую нашим друзям у регіоні.

У ГУР повідомляють, що місію з порятунку українців здійснили Головне управління розвідки Міністерства оборони України та Міністерство закордонних справ України.

Було евакуйовано 39 українців - жінок та дітей.

Успішна евакуація наших громадян із зони конфлікту стала можливою завдяки скоординованим та чітким діям співробітників української спецслужби та дипломатів.

Нагадаємо, у листопаді 2023 року із сектору Гази вдалось вивезти 145 громадян України.

Серед евакуйованих ― багато сімей з дітьми, а також одна громадянка України, яка має онкологічне захворювання: після прибуття до столиці Молдови її негайно доправили каретою швидкої допомоги на один з пунктів пропуску з Україною.

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