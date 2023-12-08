З Гази евакуювали ще майже 40 громадян України — Зеленський

Завдяки українській розвідці та дипломатам з Сектора Гази було евакуйовано ще 39 українських громадян - жінок та дітей.
Евакуація українців з Гази
У ГУР повідомляють, що місію з порятунку українців здійснили Головне управління розвідки Міністерства оборони України та Міністерство закордонних справ України.
Було евакуйовано 39 українців - жінок та дітей.
Нагадаємо, у листопаді 2023 року із сектору Гази вдалось вивезти 145 громадян України.
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