До Молдови прибув літак з евакуйованими з Гази українцями

Ввечері 11 листопада до Кишинева прибув літак з 155 евакуйованими з Гази. Серед них громадяни України та Молдови.
Евакуйовані з Гази українці прибули в Молдову
ГУР повідомляє, що 155 людей, яких у межах місії ГУР та МЗС України евакуювали із сектору Гази, прибули до аеропорту Кишинева рейсом з Єгипту.
За словами ГУР, далі українців чекає дорога додому.
Серед евакуйованих, за даними відомства, багато сімей з дітьми, а також одна громадянка України, яка має онкологічне захворювання: після прибуття до столиці Молдови її негайно доправили каретою швидкої допомоги на один з пунктів пропуску з Україною, де її зустріла бригада медиків та довезла до лікарні в Одесі.
У ГУР додали, що операція з порятунку громадян України на Близькому Сході триває.
У МЗС Молдови подякували Україні «за ефективну співпрацю і підтримку в цій складній ситуації».
Що відомо про евакуацію українців з Гази
Загалом відомо, що з Гази евакуювали 214 громадян України.
Усього українська сторона отримала дозвіл на евакуацію 329 українців з Гази, де триває ізраїльська операція проти бойовиків ХАМАСу.
Евакуація з Гази розпочалася 7 листопада.