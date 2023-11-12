До Молдови прибув літак з евакуйованими з Гази українцями

Ввечері 11 листопада до Кишинева прибув літак з 155 евакуйованими з Гази. Серед них громадяни України та Молдови.

Евакуйовані з Гази українці прибули в Молдову

ГУР повідомляє, що 155 людей, яких у межах місії ГУР та МЗС України евакуювали із сектору Гази, прибули до аеропорту Кишинева рейсом з Єгипту.

Із зони конфлікту врятовані ― 145 громадян України, 9 громадян Молдови та 1 палестинець. Поширити

За словами ГУР, далі українців чекає дорога додому.

Серед евакуйованих, за даними відомства, багато сімей з дітьми, а також одна громадянка України, яка має онкологічне захворювання: після прибуття до столиці Молдови її негайно доправили каретою швидкої допомоги на один з пунктів пропуску з Україною, де її зустріла бригада медиків та довезла до лікарні в Одесі.

У ГУР додали, що операція з порятунку громадян України на Близькому Сході триває.

У МЗС Молдови подякували Україні «за ефективну співпрацю і підтримку в цій складній ситуації».

Що відомо про евакуацію українців з Гази

Загалом відомо, що з Гази евакуювали 214 громадян України.

Усього українська сторона отримала дозвіл на евакуацію 329 українців з Гази, де триває ізраїльська операція проти бойовиків ХАМАСу.

Наші списки ізраїльтяни з єгиптянами майже не порізали. Це означає, що безпека перевіряла наявність людей, які є наближеними до «Хамасу», таких майже не виявилося, скоріш за все, оскільки наші списки на 95% не змінилися з моменту, як ми їх подали. Переважно (у списку – ред.) – це жінки і діти. Жінки, які народилися в Україні, але довгий час живуть на території Сектору Гази. І це ті ж люди, яких ми евакуйовували в 2021 році, коли була остання евакуація, тоді вони нам обіцяли, що ніколи більше не повернуться в Газу, - сказав Євген Корнійчук, посол України в Ізраїлі, в ефірі Радіо Свобода 10 листопада. Поширити

Евакуація з Гази розпочалася 7 листопада.