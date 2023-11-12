В Молдову прибыл самолет с эвакуированными из Газы украинцами

Вечером 11 ноября в Кишинев прибыл самолет со 155 эвакуированными из Газы. В их числе граждане Украины и Молдовы.

Эвакуированные из Газы украинцы прибыли в Молдову

ГУР сообщает, что 155 человек, которых в рамках миссии ГУР и МИД Украины эвакуировали из сектора Газа, прибыли в аэропорт Кишинева рейсом из Египта.

Из зоны конфликта спасены 145 граждан Украины, 9 граждан Молдовы и 1 палестинец. Поделиться

По словам ГУР, дальше украинцев ждет дорога домой.

Среди эвакуированных, по данным ведомства, много семей с детьми, а также одна гражданка Украины, которая испытывает онкологическое заболевание: по прибытии в столицу Молдовы ее немедленно доставили каретой скорой помощи на один из пунктов пропуска с Украиной, где ее встретила бригада медиков и довезла до больницы в Одессе.

В ГУР добавили, что операция по спасению граждан Украины на Ближнем Востоке продолжается.

В МИД Молдовы поблагодарили Украину «за эффективное сотрудничество и поддержку в этой сложной ситуации».

Что известно об эвакуации украинцев из Газы

Всего известно, что из Газы эвакуировали 214 граждан Украины.

Всего украинская сторона получила разрешение на эвакуацию 329 украинцев из Газы, где идет израильская операция против боевиков ХАМАСа.

Наши списки израильтяне с египтянами почти не изрезали. Это означает, что безопасность проверяла наличие людей, приближенных к «Хамасу», таких почти не оказалось, скорее всего, поскольку наши списки на 95% не изменились с момента, как мы их подали. Преимущественно (в списке – ред.) – это женщины и дети. Женщины, родившиеся в Украине, но долгое время живущие на территории сектора Газа. И это те же люди, которых мы эвакуировали в 2021 году, когда была последняя эвакуация, тогда они нам обещали, что никогда больше не вернутся в Газу, – сказал Евгений Корнийчук, посол Украины в Израиле, в эфире Радио Свобода 10 ноября. Поделиться

Эвакуация из Газы началась 7 ноября.