Із Гази евакуювали ще 160 українців — Зеленський

За минулу добу та ніч із Гази вдалося вивезти 160 українців. Ще евакуйовано 9 громадян Молдови.
Евакуація українців з Гази продовжується
Він зазначив, що цього тижня врятовані вже 203 українських громадяни.
Евакуація українців із Гази
7 жовтня бойовики ХАМАС вторглися на територію Ізраїлю. Після цього ізраїльські військові розпочали свою операцію проти терористів.
В рамках операції Сектор Гази було заблоковано. Усі контрольно-пропускні пункти на кордоні палестинського анклаву припинили роботу. Через це там застрягла велика кількість іноземців, зокрема українці.
Як зазначав посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук, на території Сектору Газа перебували 357 громадян України.
Евакуація першої групи українців відбулася 8 листопада. Тоді вдалося вивезти 43 людей.
Президент Володимир Зеленський повідомив, що Україні вдалося вивезти із Сектору Газа вже понад 80 громадян, які застрягли там через війну Ізраїлю з ХАМАС. Евакуація продовжується.
Більше по темі
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-