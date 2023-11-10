Із Гази евакуювали ще 160 українців — Зеленський

За минулу добу та ніч із Гази вдалося вивезти 160 українців. Ще евакуйовано 9 громадян Молдови.

Евакуація українців з Гази продовжується

За минулу добу та ніч Україна евакуювала з Гази ще 160 своїх громадян та 9 громадян Молдови, - розповів президент Володимир Зеленський. Поширити

Він зазначив, що цього тижня врятовані вже 203 українських громадяни.

Україна виступає за захист життів цивільних і дбає про кожного свого громадянина, хоч би де він був, - констатував президент. Поширити

Евакуація українців із Гази

7 жовтня бойовики ХАМАС вторглися на територію Ізраїлю. Після цього ізраїльські військові розпочали свою операцію проти терористів.

В рамках операції Сектор Гази було заблоковано. Усі контрольно-пропускні пункти на кордоні палестинського анклаву припинили роботу. Через це там застрягла велика кількість іноземців, зокрема українці.

Як зазначав посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук, на території Сектору Газа перебували 357 громадян України.

Евакуація першої групи українців відбулася 8 листопада. Тоді вдалося вивезти 43 людей.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що Україні вдалося вивезти із Сектору Газа вже понад 80 громадян, які застрягли там через війну Ізраїлю з ХАМАС. Евакуація продовжується.