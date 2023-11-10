Из Газы эвакуировали еще 160 украинцев – Зеленский
Категория
Мир
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Из Газы эвакуировали еще 160 украинцев – Зеленский

Владимир Зеленский
Израиль
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За прошедшие сутки и ночь из Газы удалось вывезти 160 украинцев. Еще эвакуированы 9 граждан Молдовы.

Эвакуация украинцев из Газы продолжается

За прошедшие сутки и ночь Украина эвакуировала из Газы еще 160 своих граждан и 9 граждан Молдовы, – рассказал президент Владимир Зеленский.

Он отметил, что на этой неделе спасены уже 203 украинских граждан.

Украина выступает за защиту жизней гражданских и заботится о каждом своем гражданине, где бы он ни был, - констатировал президент.

Эвакуация украинцев из Газы

7 октября боевики ХАМАСа вторглись на территорию Израиля. После этого израильские военные начали свою операцию против террористов.

В рамках операции Сектор Газа был заблокирован. Все контрольно-пропускные пункты на границе палестинского анклава приостановили работу. Поэтому там застряло большое количество иностранцев, в частности украинцы.

Как отмечал посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук, на территории сектора Газа находились 357 граждан Украины.

Эвакуация первой группы украинцев прошла 8 ноября. Тогда удалось вывезти 43 человека.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что Украине удалось вывезти из Сектора Газа уже более 80 граждан, застрявших там из-за войны Израиля из ХАМАС. Эвакуация продолжается.

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