Из Газы эвакуировали еще почти 40 граждан Украины — Зеленский

Благодаря украинской разведке и дипломатам из Сектора Газа были эвакуированы еще 39 украинских граждан – женщин и детей.

Эвакуация украинцев из Газы

Наша разведка, наши дипломаты, продолжают эвакуацию граждан Украины из сектора Газа. Весь день сегодня идет вывод наших людей на безопасную территорию. Еще около 40 граждан Украины в безопасности. Спасибо ГУР, спасибо нашим дипломатам, спасибо нашим друзьям в регионе. Поделиться

В ГУР сообщают, что миссию по спасению украинцев было осуществлено Главным управлением разведки Министерства обороны Украины и Министерством иностранных дел Украины.

Были эвакуированы 39 украинцев - женщины и дети.

Успешная эвакуация наших граждан из зоны конфликта стала возможна благодаря скоординированным и четким действиям сотрудников украинской спецслужбы и дипломатов. Поделиться

Напомним, в ноябре 2023 года из сектора Газа удалось вывезти 145 граждан Украины.