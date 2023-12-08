Из Газы эвакуировали еще почти 40 граждан Украины — Зеленский
Категория
Украина
Дата публикации

Из Газы эвакуировали еще почти 40 граждан Украины — Зеленский

Офис Президента Украины
Эвакуация из Газы
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Благодаря украинской разведке и дипломатам из Сектора Газа были эвакуированы еще 39 украинских граждан – женщин и детей.

Эвакуация украинцев из Газы

Наша разведка, наши дипломаты, продолжают эвакуацию граждан Украины из сектора Газа. Весь день сегодня идет вывод наших людей на безопасную территорию. Еще около 40 граждан Украины в безопасности. Спасибо ГУР, спасибо нашим дипломатам, спасибо нашим друзьям в регионе.

В ГУР сообщают, что миссию по спасению украинцев было осуществлено Главным управлением разведки Министерства обороны Украины и Министерством иностранных дел Украины.

Были эвакуированы 39 украинцев - женщины и дети.

Успешная эвакуация наших граждан из зоны конфликта стала возможна благодаря скоординированным и четким действиям сотрудников украинской спецслужбы и дипломатов.

Напомним, в ноябре 2023 года из сектора Газа удалось вывезти 145 граждан Украины.

Среди эвакуированных ― многие семьи с детьми, а также одна гражданка Украины, имеющая онкологическое заболевание: по прибытии в столицу Молдовы ее немедленно доставили каретой скорой помощи на один из пунктов пропуска с Украиной.

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