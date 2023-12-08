Из Газы эвакуировали еще почти 40 граждан Украины — Зеленский

Благодаря украинской разведке и дипломатам из Сектора Газа были эвакуированы еще 39 украинских граждан – женщин и детей.
Эвакуация украинцев из Газы
В ГУР сообщают, что миссию по спасению украинцев было осуществлено Главным управлением разведки Министерства обороны Украины и Министерством иностранных дел Украины.
Были эвакуированы 39 украинцев - женщины и дети.
Напомним, в ноябре 2023 года из сектора Газа удалось вывезти 145 граждан Украины.
Больше по теме
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-