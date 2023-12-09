США продадуть Ізраїлю озброєння на 106 млн дол — Reuters

Білий дім скористався надзвичайними повноваженнями, щоб дозволити продаж Ізраїлю близько 14 тис танкових снарядів без розгляду Конгресом США на суму близько 106,5 млн дол.

США продадуть Ізраїлю снаряди

У США дозволили продаж Ізраїлю близько 14 тис танкових снарядів без розгляду Конгресом США. Сума продажу – близько 106,5 млн дол.

Про це повідомляє агенція Reuters із посиланням на Міноборони США.

За даними агенції, схвалена поставка є частиною ширшої угоди у понад пів млрд дол, яку адміністрація президента США просить схвалити Конгрес.

У пакет військової допомоги, зокрема, входять 45 тис снарядів для танків «Меркава», які ізраїльська армія використовує в Газі.

Reuters зазначає, що запит на підтримку Ізраїлю надійшов на тлі суперечок щодо застосування американської зброї у Газі. Ізраїль звинувачують у численних жертвах серед мирних жителів. Ізраїльські військові стверджують, що атакують військову інфраструктуру угруповання «Хамас», що визнане терористичним США та ЄС.

У жовтні президент США Джо Байден скерував до Конгресу запит на фінансування міжнародної безпеки, у тому числі на допомогу Україні, Ізраїлю та Тайваню у 105 млрд дол. З цих коштів частка для України мала б становити понад 60 млрд, а для Ізраїлю – 14 млрд.

Раніше цього тижня законопроєкт було заблоковано Сенатом США. Республіканці, які проголосували проти, заявили, що не проти допомоги іншим країнам, але не готові поступитися вимогами щодо посилення заходів безпеки на кордоні з Мексикою.

США наклали вето на резолюцію ООН щодо припинення вогню в Газі

У п’ятницю Сполучені Штати наклали вето на запропоновану Радою Безпеки ООН вимогу про негайне гуманітарне припинення вогню у війні між Ізраїлем і палестинським бойовим угрупованням ХАМАС у Газі.

Тринадцять інших членів проголосували за проект резолюції, який запропонували Об'єднані Арабські Емірати. Великобританія утрималася.

США та Ізраїль виступають проти припинення вогню, оскільки вважають, що це піде лише на користь ХАМАС.

Вашингтон підтримує призупинення бойових дій, щоб захистити цивільне населення та дозволити звільнити заручників, захоплених ХАМАСом під час смертоносної атаки на Ізраїль 7 жовтня.

Заступник посла США в ООН Роберт Вуд заявив, що проект резолюції є поспішним, незбалансованим текстом, відірваним від реальності:

Ми не підтримуємо заклики цієї резолюції до нестійкого припинення вогню, яке лише посіє насіння для наступної війни. Поширити

США запропонували суттєві поправки до проекту, включаючи засудження нападів ХАМАСу 7 жовтня, у результаті яких, за словами Ізраїлю, загинуло 1200 осіб і 240 людей були взяті в заручники.