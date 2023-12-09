США незадоволені загибеллю цивільних у Газі внаслідок військової операції Ізраїлю — Sky News

США невдоволені загибеллю великої кількості цивільних осіб внаслідок військової операції ізраїльської армії проти терористів палестинського угруповання ХАМАС на території Сектора Газа і можуть обмежити підтримку одного з ключових союзників.

Що відомо про напругу у відносинах між Ізраїлем і США на тлі конфлікту у Газі

За словами автора матеріалу, британського військового аналітика Шона Белла, під час останнього засідання Радбезу ООН США виглядали дещо самотньо, оскільки були єдиними, хто підтримав і наклав вето на резолюцію щодо негайного припинення вогню між ізраїльськими військовими і ХАМАС на території Сектора Гази.

Однак також очевидно, що США все більше відчувають дискомфорт від зростання кількості жертв серед цивільного населення, і вони чекають, щоб Ізраїль завершив свою військову активність до Різдва, - підкреслює Белл. Поширити

Що відомо про проблеми із військовою операцією ЦАХАЛа у Секторі Гази

При цьому він висловив сумнів, що ізраїльські військові зможуть встигнути виконати всі поставлені бойові задачі у такі короткі терміни.

Зараз у ЦАХАЛі стверджують, що від початку операції ліквідували 5 тис бойовиків ХАМАС. Однак до початку цієї війни у ХАМАСу було 25 тис бойовиків.

Тож екстраполюючи прогрес на сьогоднішній день, це означає, що Ізраїлю знадобиться ще вісім місяців, щоб завершити свої воєнні цілі, - припускає аналітик. Поширити

Шон Белл також наголошує, що в секторі Газа вже пошкоджено або повністю зруйновано близько 60% будівель, тоді як основна військова інфраструктура ХАМАС розташована в розгалуженій мережі підземних тунелів, які досі не зазнали істотних руйнувань.

На їх знищення теж потрібен час, якого Ізраїлю, схоже, бракує.