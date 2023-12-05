Ізраїль планує затопити тунелі ХАМАС морською водою — WSJ

Армія Ізраїлю планує затопити тунелі ХАМАС

Як зазначається, у листопаді ЦАХАЛ встановив п'ять великих водяних насосів поблизу Аль-Шаті - табору біженців у місті Газа.

Дані помпи досить потужні, щоб перекачувати в тунелі ХАМАС тисячі кубометрів води за годину і затопити їх за кілька тижнів.

Хоча Ізраїль ще остаточно не вирішив, чи буде реалізовувати даний план, але вже попередив про це чиновників США.

Реакція в Сполучених Штатах була неоднозначною, пише WSJ. Деякі чиновники висловлювали занепокоєння - зокрема щодо потенційної шкоди водоносному горизонту та ґрунту анклаву.

Ми не впевнені, наскільки успішним буде прокачування, тому що ніхто не знає подробиць про тунелі та землю навколо них. Неможливо знати, чи це буде ефективно, тому що ми не знаємо, як морська вода стікатиме в тунелях, у яких ніхто раніше не бував, - цитує WSJ своє джерело. Поширити

Війна Ізраїлю і ХАМАС

Нагадаємо, бойовики ХАМАСу 7 жовтня вторглися до Ізраїлю. Терористи почали вбивати та викрадати як військових, так і цивільних людей. Незабаром Єрусалим оголосив операцію "Залізні мечі" і обстрілював місця терористів у Секторі Газа.

24 листопада між Ізраїлем та ХАМАСом почалось тимчасове перемир'я для звільнення полонених. Тоді ж сторони домовилися про припинення вогню на чотири дні, однак вирішили продовжити його ще на два дні з умовою, що бойовики звільнять більше заручників.

1 грудня Ізраїль відновив бойові дії у Секторі Газа. У ЦАХАЛі заявили, що ХАМАС порушив умови перемир'я.

За словами міністра оборони Ізраїлю Йоава Галланта, Ізраїль відновив вогонь після відмови ХАМАСу звільнити заручників, серед яких двоє дітей.