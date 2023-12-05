Ізраїль планує затопити тунелі ХАМАС морською водою — WSJ

Армія Ізраїлю розглядає ідею затоплення тунелів терористичного угруповання ХАМАС у Секторі Газа морською водою.
Армія Ізраїлю планує затопити тунелі ХАМАС
Як зазначається, у листопаді ЦАХАЛ встановив п'ять великих водяних насосів поблизу Аль-Шаті - табору біженців у місті Газа.
Дані помпи досить потужні, щоб перекачувати в тунелі ХАМАС тисячі кубометрів води за годину і затопити їх за кілька тижнів.
Хоча Ізраїль ще остаточно не вирішив, чи буде реалізовувати даний план, але вже попередив про це чиновників США.
Реакція в Сполучених Штатах була неоднозначною, пише WSJ. Деякі чиновники висловлювали занепокоєння - зокрема щодо потенційної шкоди водоносному горизонту та ґрунту анклаву.
Війна Ізраїлю і ХАМАС
Нагадаємо, бойовики ХАМАСу 7 жовтня вторглися до Ізраїлю. Терористи почали вбивати та викрадати як військових, так і цивільних людей. Незабаром Єрусалим оголосив операцію "Залізні мечі" і обстрілював місця терористів у Секторі Газа.
24 листопада між Ізраїлем та ХАМАСом почалось тимчасове перемир'я для звільнення полонених. Тоді ж сторони домовилися про припинення вогню на чотири дні, однак вирішили продовжити його ще на два дні з умовою, що бойовики звільнять більше заручників.
1 грудня Ізраїль відновив бойові дії у Секторі Газа. У ЦАХАЛі заявили, що ХАМАС порушив умови перемир'я.
За словами міністра оборони Ізраїлю Йоава Галланта, Ізраїль відновив вогонь після відмови ХАМАСу звільнити заручників, серед яких двоє дітей.
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