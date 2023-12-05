Израиль планирует затопить туннели ХАМАС морской водой – WSJ

Армия Израиля рассматривает идею затопления тоннелей террористической группировки ХАМАС в секторе Газа морской водой.
Армия Израиля планирует затопить туннели ХАМАС
Как отмечается, в ноябре ЦАХАЛ установил пять больших водяных насосов вблизи Аль-Шати – лагеря беженцев в городе Газа.
Данные насосы достаточно мощны, чтобы перекачивать в тоннеле ХАМАС тысячи кубометров воды в час и затопить их за несколько недель.
Хотя Израиль еще окончательно не решил, будет ли реализовывать этот план, но уже предупредил об этом чиновников США.
Реакция в Соединенных Штатах была неоднозначной, пишет WSJ. Некоторые чиновники выражали обеспокоенность - в частности, относительно потенциального ущерба водоносному горизонту и почве анклава.
Война Израиля и ХАМАС
Напомним, боевики ХАМАСа 7 октября вторглись в Израиль. Террористы начали убивать и похищать как военных, так и гражданских людей. Вскоре Иерусалим объявил операцию "Железные мечи" и обстреливал места террористов в секторе Газа.
24 ноября между Израилем и ХАМАСом началось временное перемирие для освобождения пленных. Тогда же стороны договорились о прекращении огня на четыре дня, однако решили продлить его еще на два дня с условием, что боевики освободят больше заложников.
1 декабря Израиль возобновил боевые действия в секторе Газа. В ЦАХАЛе заявили, что ХАМАС нарушил условия перемирия.
По словам министра обороны Израиля Йоава Галланта, Израиль возобновил огонь после отказа ХАМАС освободить заложников, среди которых двое детей.
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