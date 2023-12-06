Військові Ізраїлю оточили будинок глави ХАМАС у Газі

Що відомо про успіхи ізраїльських військових проти ХАМАС у Секторі Гази

Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху повідомив, що ізраїльським військовим вдалось оточити будинок лідера ХАМАС Ях'ї Сінвара у південній частині Гази.

Вчора ввечері я сказав, що наші сили можуть дістатися будь-якого місця в Секторі Газа. Тепер вони оточили будинок Сінвара, - зазначив Нетаньяху. Поширити

За його словами, будинок Сінвара - не фортеця, і лідер ХАМАС все ще може втекти. Але його затримання "є питанням часу".

Що відомо про успіхи ЦАХАЛ на півдні Сектора Гази

За інформацією видання The Times of Israel, ізраїльські військові змогли пробитись до центру Хан-Юнісу, одного з ключових міст на півдні Гази.

За інформацією Армії оборони Ізраїлю, 98-а ізраїльська дивізія "почала комбіновану атаку в районі міста Хан-Юніс проти центрів зосередження терористичної організації ХАМАС".

У ЦАХАЛ уточнюють, що протягом кількох годин війська прорвали оборону бригади ХАМАС у Хан-Юнісі, оточили місто та почали маневрувати вглиб нього.

Війська, які очолили наступ, захопили опорні пункти ХАМАСу, виявили зброю та розвідувальні матеріали. Також було знищено безліч бойовиків та виявлено десятки зруйнованих тунелів.

При цьому, за інформацією Армії оборони, сили бригади "Коммандос" разом з бригадою "Гіваті" досягли центру Хан-Юніса та проводять "цілеспрямовані рейди в серці міста", вбиваючи бойовиків ХАМАС та знищуючи інфраструктуру терористичного угруповання.

У ході однієї з операцій, за даними ЦАХАЛу, було знищено склад зброї у мечеті.