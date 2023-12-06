Военные Израиля окружили дом главы ХАМАС в Газе
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Мир
Дата публикации

Военные Израиля окружили дом главы ХАМАС в Газе

Израильские военные
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Источник:  CNN

Израильские военные оцепили здание лидера палестинской террористической группировки ХАМАС на территории Сектора Газы.

Что известно об успехах израильских военных против ХАМАС в секторе Газа

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что израильским военным удалось оцепить дом лидера ХАМАС Яхьи Синвара в южной части Газы.

Вчера вечером я сказал, что наши силы могут добраться до любого места в Секторе Газа. Теперь они оцепили дом Синвара, - отметил Нетаньяху.

По его словам, дом Синвара – не крепость, и лидер ХАМАС все еще может убежать. Но его задержание "является вопросом времени".

Что известно об успехах ЦАХАЛ на юге Сектора Газа

По информации издания The Times of Israel, израильские военные смогли пробиться в центр Хан-Юниса, одного из ключевых городов на юге Газы.

По информации Армии обороны Израиля, 98-я израильская дивизия "начала комбинированную атаку в районе города Хан-Юнис против центров сосредоточения террористической организации ХАМАС".

В ЦАХАЛ уточняют, что в течение нескольких часов войска прорвали оборону бригады ХАМАС в Хан-Юнисе, оцепили город и начали маневрировать вглубь него.

Возглавившие наступление войска захватили опорные пункты ХАМАСа, обнаружили оружие и разведывательные материалы. Также было уничтожено множество боевиков и обнаружены десятки разрушенных тоннелей.

При этом, по информации Армии обороны, силы бригады "Коммандос" вместе с бригадой "Гивати" достигли центра Хан-Юниса и проводят "целенаправленные рейды в сердце города", убивая боевиков ХАМАС и уничтожая инфраструктуру террористической группировки.

В ходе одной из операций, по данным ЦАХАЛа, был уничтожен склад оружия в мечети.

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