США недовольны гибелью гражданских в Газе в результате военной операции Израиля — Sky News
Категория
Политика
Дата публикации

США недовольны гибелью гражданских в Газе в результате военной операции Израиля — Sky News

Сектор Газа
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Источник:  Sky News

США недовольны гибелью большого количества гражданских лиц в результате военной операции израильской армии против террористов палестинской группировки ХАМАС на территории Сектора Газа и могут ограничить поддержку одного из ключевых союзников.

Что известно о напряжении в отношениях между Израилем и США на фоне конфликта в Газе

По словам автора материала, британского военного аналитика Шона Белла, во время последнего заседания Совбеза ООН США выглядели несколько одиноко, поскольку были единственными, кто поддержал и наложил вето на резолюцию по немедленному прекращению огня между израильскими военными и ХАМАС на территории Сектора Газа.

Однако также очевидно, что США все больше испытывают дискомфорт от роста числа жертв среди гражданского населения, и они ожидают, чтобы Израиль завершил свою военную активность к Рождеству, – подчеркивает Белл.

Что известно о проблемах с военной операцией ЦАХАЛа в секторе Газа

При этом он выразил сомнение, что израильские военные смогут успеть выполнить все поставленные боевые задачи в столь короткие сроки.

Сейчас в ЦАХАЛе утверждают, что с начала операции ликвидировали 5 тыс. боевиков ХАМАС. Однако к началу этой войны у ХАМАС было 25 тыс боевиков.

Так что, экстраполируя прогресс на сегодняшний день, это означает, что Израилю понадобится еще восемь месяцев, чтобы завершить свои военные цели, - предполагает аналитик.

Шон Белл также отмечает, что в секторе Газа уже повреждено или полностью разрушено около 60% зданий, тогда как основная военная инфраструктура ХАМАС расположена в разветвленной сети подземных тоннелей, которые до сих пор не подверглись существенным разрушениям.

На их уничтожение нужно время, которого Израилю, похоже, не хватает.

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