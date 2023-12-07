Армия обороны Израиля ликвидировала двух высокопоставленных чиновников разведывательного подразделения ХАМАС. Один из них был ответственен за теракты 7 октября.

Израиль ликвидировал еще двух разведчиков ХАМАС

Один из чиновников, Абед аль-Азиз Рантиси, отвечал за наблюдательные возможности ХАМАСа и участвовал в планировании терактов 7 октября.

Он был убит в результате удара по командному пункту разведки ХАМАС вместе с Ахмедом Аюшем, который, по словам ЦАХАЛ, является старшим оперативником наблюдательной группы террористической группы в батальоне Аль-Карара.

В ЦАХАЛе заявляют, что командный пункт, по которому был нанесен удар, был центром всех наблюдательных возможностей ХАМАС и служил важным стратегическим активом для управления боевыми действиями.

Война в Израиле

7 октября боевики ХАМАСа атаковали Израиль. Во время нападения террористы убивали и похищали не только военных, но и гражданских. В частности, Израиль регулярно обстреливали из Сектора Газа. Тель-Авив со своей стороны начал операцию против террористов и наступательную активность на Секторе Газа.

24 ноября между Израилем и ХАМАСом началось временное перемирие. Тогда же стороны договорились о прекращении огня на четыре дня, однако решили продлить его еще на два дня с условием, что боевики освободят больше заложников.

1 декабря Израиль возобновил боевые действия в секторе Газа и заявил, что ХАМАС нарушил условия перемирия.

Вчера премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что израильские военные смогли оцепить дом лидера ХАМАСа Яхьи Синвара на юге Сектора Газы.