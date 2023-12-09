Заміна ATACMS. До армії США надійшла перша партія високоточних ракет PrSM

PrSM – армійська зброя нового покоління для ведення високоточного вогню на великих відстанях. Ракети запускаються з високомобільних артилерійських ракетних систем M142 і РСЗВ M270A2 і здатні нейтралізувати цілі на відстані понад 400 км.

Армія США отримала ракети PrSM

В американські сухопутні війська надійшла перша партія високоточних оперативно-тактичних ракет PrSM (Precision Strike Missile).

Про це повідомила армія США 8 грудня.

Поставка ракет Precision Strike Missile Increment 1 Early Operational Capability відбувається після успішних виробничих кваліфікаційних випробувань у листопаді на ракетному полігоні Вайт Сендс у штаті Нью-Мексико.

PrSM – це армійська зброя нового покоління для ведення високоточного вогню на великих відстанях. Вона запускається з високомобільних артилерійських ракетних систем M142 і реактивних систем залпового вогню M270A2 і здатна нейтралізувати цілі на відстані понад 400 км.

Високоточна ударна ракета надасть командуванню Об'єднаних сил цілодобову, всепогодну спроможність, яка протидіятиме здатності противника проводити бойові маневри і операції з протиповітряної оборони, – сказав Дуг Буш, помічник міністра армії США з питань закупівель, логістики і технологій. Поширити

Швидка розробка і передача цих засобів є яскравим прикладом активного використання армією нових повноважень Конгресу щодо закупівель, які дозволяють нам набагато швидше передавати солдатам покращене обладнання, – додав він. Поширити

У перспективі PrSM мають замінити ракети ATACMS з дальністю 300 км, які перебувають на озброєнні армії США нині.

Республіканці неочікувано закликали до посилення допомоги ЗСУ

Як зазначають журналісти, очільник Білого дому отримав листа від високопоставлених республіканців в комітетах Конгресу з міжнародних відносин і збройних сил.

Вони несподівано похвалили команду Джо Байдена за те, що вона передала Україні кілька армійських тактичних ракетних систем обмеженого радіуса дії (ATACMS).

Однак, як виявилося, цього для них недостатньо.

Саме тому республіканці вимагають, щоб адміністрація американського лідера надіслала більше систем більшої дальності.

Потреба України в засобах глибокого ураження залишається нагальною, особливо для ураження цілей по всьому Криму, – наголошується у листі Майкла МакКоула і Майка Роджерса, а також сенаторів Джеймса Ріша і Роджера Вікера. Поширити

Раніше у жовтні президент Володимир Зеленський повідомив, що українські сили використали американські далекобійні ракети ATACMS, завдавши ударів по аеродромах російських окупантів у захоплених Бердянську та Луганську.

Згодом цю інформацію підтвердили у Білому домі. Там зазначили, що США "нещодавно" надали Україні тип ATACMS, здатний завдавати ударів на відстані до 165 кілометрів.

За даними видання New York Times, наразі США передали Україні близько 20 далекобійних ракет ATACMS.