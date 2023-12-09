Замена ATACMS. В армию США поступила первая партия высокоточных ракет PrSM

PrSM – армейское оружие нового поколения для ведения высокоточного огня на больших расстояниях. Ракеты запускаются из высокомобильных артиллерийских ракетных систем M142 и РСЗО M270A2 и способны нейтрализовать цели на расстоянии более 400 км.

Армия США получила ракеты PrSM

В американские сухопутные войска поступила первая партия высокоточных оперативно тактических ракет PrSM (Precision Strike Missile).

Об этом сообщила армия США 8 декабря.

Поставка ракет Precision Strike Missile Increment 1 Early Operational Capability производится после успешных производственных квалификационных испытаний в ноябре на ракетном полигоне Уайт Сэндс в штате Нью-Мексико.

PrSM – армейское оружие нового поколения для ведения высокоточного огня на больших расстояниях. Она запускается из высокомобильных артиллерийских ракетных систем M142 и реактивных систем залпового огня M270A2 и способна нейтрализовать цели на расстоянии более 400 км.

Высокоточная ударная ракета предоставит командованию Объединенных сил круглосуточную, всепогодную способность, которая будет противодействовать способности противника проводить боевые маневры и операции по противовоздушной обороне, – сказал Дуг Буш, помощник министра армии США по закупкам, логистике и технологиям. Поделиться

Быстрая разработка и передача этих средств является ярким примером активного использования армией новых полномочий Конгресса по закупкам, позволяющим нам намного быстрее передавать солдатам улучшенное оборудование, – добавил он. Поделиться

В перспективе PrSM должны заменить ракеты ATACMS с дальностью 300 км, которые находятся на вооружении армии США в настоящее время.

Республиканцы неожиданно призывали к усилению помощи ВСУ

Как отмечают журналисты, глава Белого дома получил письмо от высокопоставленных республиканцев в комитетах Конгресса по международным отношениям и вооруженным силам.

Они неожиданно похвалили команду Джо Байдена за то, что передала Украине несколько армейских тактических ракетных систем ограниченного радиуса действия (ATACMS).

Однако, как выяснилось, этого для них недостаточно.

Именно поэтому республиканцы требуют, чтобы администрация американского лидера направила больше систем большей дальности.

Потребность Украины в средствах глубокого поражения остается неотложной, особенно для поражения целей по всему Крыму, – отмечается в письме Майкла МакКоула и Майка Роджерса, а также сенаторов Джеймса Риша и Роджера Викера. Поделиться

Ранее в октябре президент Владимир Зеленский сообщил, что украинские силы использовали американские дальнобойные ракеты ATACMS, нанеся удары по аэродромам российских оккупантов в захваченных Бердянске и Луганске.

Впоследствии эту информацию подтвердили в Белом доме. Там отметили, что США "недавно" предоставили Украине тип ATACMS, способный наносить удары на расстоянии до 165 километров.

По данным издания New York Times, в настоящее время США передали Украине около 20 дальнобойных ракет ATACMS.