Ізраїль заявляє про втечу головного лідера ХАМАС

Згідно з даними видання The Times of Israel, ватажок терористів ХАМАС Яхья Сінвар втік з півночі Гази на південь, заховавшись в гуманітарному конвої.
Лідер ХАМАС кинув напризволяще своїх поплічників у Газі
Про це журналісти дізналися від свого інсайдера в ізраїльській владі.
Ще місяць тому ЗМІ поширювали інформацію про те, що Яхья Сінвар знаходиться у своєму бункері, який змогли оточити бійці ЦАХАЛ.
Анонімне джерело заявило, що лідер ХАМАС уже втік з міста Газа і попрямував до Хан-Юніса на півдні анклаву на машині, яка забезпечувала "гуманітарне прикриття.
За словами журналістів, оприлюднення більш точних даних про транспортний засіб терориста наразі заборонена.
Офіційний Тель-Авів переконаний у тому, що лідер бойовиків Сінвар все ще перебуває в Хан-Юнісі. Зокрема, він сидить в одному з тунелів, який пролягає під містом.
США заблокували резолюцію про припинення вогню в Газі
Як уже згадувалося раніше, 8 грудня американська влада офіційно ветувала проєкт резолюції Ради Безпеки ООН про негайне припинення вогню в зоні палестино-ізраїльського конфлікту з гуманітарних міркувань.
Цей документ, який внесли на голосування ОАЕ, підтримали 13 із 15 членів Радбезу, включно з Росією. Велика Британія під час голосування утрималася.
Рішення Штатів різко розкритикував турецький лідер Реджеп Таїп Ердоган.
Варто також зазначити, що шеф американської дипломатії Ентоні Блінкен поставив під сумнів зусилля Ізраїлю щодо захисту цивільного населення в Газі під час його військової операції проти терористичного угруповання ХАМАС.