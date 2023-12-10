Ізраїль заявляє про втечу головного лідера ХАМАС

Згідно з даними видання The Times of Israel, ватажок терористів ХАМАС Яхья Сінвар втік з півночі Гази на південь, заховавшись в гуманітарному конвої.

Лідер ХАМАС кинув напризволяще своїх поплічників у Газі

Про це журналісти дізналися від свого інсайдера в ізраїльській владі.

Ще місяць тому ЗМІ поширювали інформацію про те, що Яхья Сінвар знаходиться у своєму бункері, який змогли оточити бійці ЦАХАЛ.

Анонімне джерело заявило, що лідер ХАМАС уже втік з міста Газа і попрямував до Хан-Юніса на півдні анклаву на машині, яка забезпечувала "гуманітарне прикриття.

За словами журналістів, оприлюднення більш точних даних про транспортний засіб терориста наразі заборонена.

Офіційний Тель-Авів переконаний у тому, що лідер бойовиків Сінвар все ще перебуває в Хан-Юнісі. Зокрема, він сидить в одному з тунелів, який пролягає під містом.

США заблокували резолюцію про припинення вогню в Газі

Як уже згадувалося раніше, 8 грудня американська влада офіційно ветувала проєкт резолюції Ради Безпеки ООН про негайне припинення вогню в зоні палестино-ізраїльського конфлікту з гуманітарних міркувань.

Цей документ, який внесли на голосування ОАЕ, підтримали 13 із 15 членів Радбезу, включно з Росією. Велика Британія під час голосування утрималася.

Рішення Штатів різко розкритикував турецький лідер Реджеп Таїп Ердоган.

Справедливий світ можливий, але не з Америкою… З цією Організацією Об'єднаних Націй, з цією Радою Безпеки ООН людство не зможе розвиватися, – неочікувано для всіх заявив він. Поширити

Варто також зазначити, що шеф американської дипломатії Ентоні Блінкен поставив під сумнів зусилля Ізраїлю щодо захисту цивільного населення в Газі під час його військової операції проти терористичного угруповання ХАМАС.