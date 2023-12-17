Міністр оборони Ізраїлю Йоав Галант назвав "жахливим вечором" помилковий розстріл заручників ХАМАС ізраїльськими військовими. За його словами, весь Ізраїль "відчуває біль" помилково вбитих людей.

Глава ЦАХАЛ взяв на себе провину за вбивство заручників у Газі на себе

Очільник ізраїльського оборонного відомства зазначив, що спілкувався з сім'ями загиблих і каже, що "несе відповідальність за все, що відбувається у цій війні".

Ми були так близькі до такого чудового успіху, так близькі до того, щоб повернути їх додому, - каже Галант. Поширити

Водночас, за його словами, немає іншої альтернативи, окрім як платити ціну війни, переслідуючи справедливу мету.

Наші війська воюють кожного дня... досягнення безпрецедентні, але так, ризики величезні, - зазначив глава ЦАХАЛу. Поширити

Вбивство ізраїльськими військовими заручників ХАМАС

Бойовики радикального палестинського руху ХАМАС 7 жовтня атакували Ізраїль з території Сектору Газа. Під час нападу терористи масово вбивали і викрадали військових та цивільних жителів, а також паралельно обстрілювали ракетами найбільші міста країни.

Наприкінці жовтня Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) розпочала наземну військову операцію у Секторі Газа під назвою "Залізні мечі". Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що ціль операції - цілковите знищення оперативних та урядових можливостей ХАМАСу, а також звільнення заручників.

15 грудня під час боїв у Шеджайї на півночі Гази, троє заручників ХАМАС самостійно втекли з полону, але ізраїльські військові помилково визнали їх загрозою і застрелили. ЦАХАЛ узяла на себе відповідальність за трагічний інцидент.